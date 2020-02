Romanadaption «Tage des letzten Schnees» sichert sich souverän den Tagessieg

Quotennews

Während im ZDF «Tage des letzten Schnees» überaus erfolgreich lief, erreichte im Ersten auch «Unsere Erde aus dem All» viele Menschen.

Am Montagabend wurde es im ZDF spannend: Der öffentlich-rechtliche Sender zeigte ab 20.15 Uhr den Krimi, der auf dem gleichnamigen Bestseller basiert. 6,42 Millionen Menschen schauten rein, das bescherte dem Mainzer Sender starke 20,7 Prozent Marktanteil. Keine Sendung des Tages erreichte mehr Menschen. Auch beim jungen Publikum lief es für «Tage des letzten Schnees» erfolgreich: 0,71 Millionen 14- bis 49-Jährigen bedeuteten zur besten Sendezeit sehr tolle 8,1 Prozent Marktanteil.Die zweitmeisten Interessenten generierte am Montag die: 4,93 Millionen Wissbegierige schauten sich ab 20 Uhr die Hauptnachrichten im Ersten an. Das entsprach sehr tollen 16,4 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,98 Millionen Fernsehende gemessen. Das führte zu 12,0 Prozent Marktanteil. Ab 20.15 Uhr folgte im Ersten dannDie Doku bewegte 4,08 Millionen Menschen zum Einschalten, darunter befanden sich 0,90 Millionen 14- bis 49-Jährige. Das führte zu sehr guten 12,9 Prozent Marktanteil bei allen und zu starken 10,3 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren.folgte ab 21 Uhr mit mäßigen 9,2 und 5,5 Prozent Marktanteil.