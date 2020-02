Lange «Criminal Intent»-Schiene räumt bei VOX ab

Quotennews

Die Primetime des Senders am Sonntag war hingegen eher weniger gefragt.

Fans von Abwechslung im deutschen Fernsehen werden nicht unbedingt Freude des sonntäglichen VOX-Morgenprogramms. Der Kölner Sender zeigt dort aktuell zehn Folgen der amerikanischen Krimiserie, also grob über den Daumen gepeilt immer eine halbe Staffel. Doch die Quoten passen. So erreichte das Format aus der Schmiede von Dick Wolf ab 6.05 Uhr im Schnitt starke 14,6 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen, eine Stunde danach waren es noch 11,3 Prozent. Erwähnt werden muss aber auch: Um solch starke Werte am Sonntagmorgen zu generieren, reichen schon 0,13 und 0,12 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren. Insgesamt schauten 0,22 und 0,25 Millionen Menschen zu.Im Laufe des Vormittags stiegen die Reichweiten kontinuierlich an; ab kurz vor neun Uhr kam die Krimiserie schon auf 0,46 Millionen Fans, eine Stunde später auf 0,52 Millionen. Diese beiden Episoden erreichten bei den Umworbenen dann 9,1 und 6,6 Prozent Marktanteil. Nach oben ging es nochmals mit der Episode ab 10.45 Uhr, die bei den klassisch Werberelevanten auf starke 8,4 Prozent Marktanteil gelangte. Die letzte Folge des Marathons kam ab 13.15 Uhr noch auf 5,5 Prozent bei den Jungen, was streng genommen unterhalb des VOX-Senderschnitts lag.Am Vorabend setzten die Kölner derweil auf(18.15 Uhr) und(19.15 Uhr) und punkteten hier mit klar überdurchschnittlichen 9,4 und 9,9 Prozent Marktanteil bei den Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren. Weniger positiv fiel danach das Primetime-Ergebnis aus;kam nicht über 4,7 Prozent in der Zielgruppe hinaus. Die über dreistündige Show bescherte VOX insgesamt 0,87 Millionen Zuschauer, während die beiden Vorabend-Formate noch auf 1,44 sowie 1,75 Millionen Fans gekommen waren.