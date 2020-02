SuperBowl 2020 knackt nochmal alle ProSieben-Rekorde

Quotennews

Das Endspiel aus der amerikanischen National Football League, das San Francisco und Kansas austrugen, sicherte sich nachts fantastische Werte. Die schon starken Ergebnisse aus dem Vorjahr wurden nochmal pulverisiert.

Super Bowl 2019 I. 39,5%

II. 43,5%

III. 47,3%

IV: 54,1% Quoten der einzelnen Viertel in Prozent (14-49J.)

Nach dem langweiligen SuperBowl 2019 hatte das Endspiel der National Football League (NFL) in diesem Jahr wieder ein echtes Highlight parat. Dank eines packenden Finales kamen die Fans der Sportart weltweit auf ihre Kosten und sahen um kurz vor fünf Uhr morgens deutscher Zeit den ersten Super-Bowl-Gewinn der Kansas Chiefs seit über 50 Jahren. Die Chiefs setzten sich gegen die zuvor minimal favorisierten San Francisco 49ers mit 31:20 durch. Mann des Abends war Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes. In Deutschland lief der Super Bowl sowohl im Pay-TV bei DAZN, also auch im Free-TV bei ProSieben . Der Münchner Fernsehsender übertrug im Rahmen seiner Sportmarkeschon ab 22.45 Uhr.Diese erreichte schon starke 24,7 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen. 1,78 Millionen Bundesbürger ab drei Jahren verfolgten die Einstimmung. Das eigentliche Match startete dann zu nachtschlafender Zeit, um 0.30 Uhr in Deutschland. 2,17 Millionen Menschen blieben für das Sport-Spektakel wach, ProSieben generierte hier in der klassischen Zielgruppe genau 44 Prozent Marktanteil. Das waren viereinhalb Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Und: Die Reichweite wuchs massiv an: 2018 und 2019 kamen das jeweils erste Super-Bowl-Viertel auf 1,48 und 1,45 Millionen, diesmal waren es also rund 0,7 Millionen mehr.Noch 1,84 Millionen sahen schließlich den zweiten Spieldurchgang – auch hier lagen die Werte deutlich über dem Ergebnis des Vorjahres. «ran» bescherte ProSieben ab 1.15 Uhr im Schnitt 47,3 Prozent Marktanteil. Gegenüber 2019 lag man noch 7,8 Prozentpunkte im Plus. Eine spektakuläre Halbzeitshow lief dann ab zwei Uhr nachts; unter anderem trat hier Jennifer Lopez mit ihrer elf Jahre alten Tochter auf. 53,6 Prozent der klassisch Umworbenen sahen die große Showeinlage; das waren rund zehn Prozentpunkte mehr als noch 2019. Damals kam die große Show auf 1,31 Millionen Zuschauer insgesamt, in diesem Jahr bejubelt ProSieben eine Reichweite in Höhe von 1,78 Millionen.All diese Zahlen unterstreichen, wie stark sich Football in Deutschland weiter entwickelt hat. Auch das dritte Viertel des Super Bowls nämlich lag weit oberhalb der Vorjahreswerte. 47,3 Prozent erzielte das dritte Viertel des Super Bowl 2019, heuer waren es nun schon 55,1 Prozent. Zwischen 2.30 und drei Uhr nachts lag die ProSieben-Reichweite noch bei fanatsischen 1,59 Millionen. Die Quoten stimmten übrigens auch im Gesamtmarkt: Hier erzielten die ersten drei Viertel Marktanteile in Höhe von 26,1, 30,5 und 35,1 Prozent.Die Werte für das Finale des Spiels liegen noch nicht vor. Die Quotenmessung endet immer nachts um drei. Alle weiteren Werte des Super Bowl zwischen Kansas und San Francisco werden dann am Dienstagmorgen öffentlich. Übrigens: ProSiebenMaxx, auch eine Heimat der NFL in Deutschland, stimmte auf das Finale schon in einer aus München kommenden Pre-Show ab 20.15 Uhr ein. 0,32 Millionen Menschen schauten insgesamt zu, mit 2,6 Prozent Marktanteil bei den Jungen trug die zweieinhalbstündige Liveshow mit Moderator Carsten Spengemann und anderen zum Senderwachstum bei.