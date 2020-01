«The Witcher» erobert den Streamingthron zurück

VOD-Charts

Doppelspitze für Netflix: «Sex Education» folgt der Fantasyserie auf dem Fuße. Darüber hinaus gibt es überraschend viele deutsche Titel in den Streamingcharts.

Die Verschnaufpause für die Fantasy-Serieist bereits wieder vorbei: Nachdem das Netflix-Exklusivformat kurzzeitig vom Streamingthron verstoßen wurde, holt es sich die Spitzenposition nun zurück. In den zurückliegenden sieben Tagen wurde «The Witcher» in Deutschland brutto von 9,70 Millionen Serienfans gestreamt – das ergeben die Marktforschungen des Unternehmens Goldmedia. Die Nummer eins der Vorwoche,rutscht auf Platz zwei der Charts. 5,89 Millionen Bruttokontakte kamen für die kürzlich in Staffel zwei gestartete Netflix-Jugendserie über Sexualität zusammen.Die durchaus unerwartete Nummer drei folgt mit 4,99 Millionen Abrufen brutto: Die öffentlich-rechtliche Krimiserieschlägt somit(4,85 Mio. Bruttokontakte) ein Schnippchen. Den fünften Rang teilen sich zwei ungleiche Formate: Sowohl die Sitcomals auch die Historien-Abenteuerseriezählen jeweils 3,97 Millionen Serienfans brutto.Knapp dahinter landen sogleich zwei RTL-Sendungen: Die altbewährte Soapbringt es brutto auf 3,89 Millionen Streamingnutzerinnen und Streamingnutzer, genauso wie die viel diskutierte Show. Klassischen Serienstoff finden wir dann wieder auf den beiden letzten Rängen der VOD-Top-Ten:liegt mit 2,99 Millionen Bruttokontakten extrem dicht vor