«Wir sind jetzt!»: Staffel drei in Planung

TV-News

Die zweite Staffel hat noch immer keinen Starttermin, trotzdem wird an Runde drei gewerkelt.

Christian Popps Produktionsfirma Producers at Work und RTLZWEI glauben weiter an die Jugendserie: Das linear wenig gefragte, online aber sehr populäre Format geht dieses Jahr in eine schon fertig produzierte, noch auf ihren Sendetermin wartende zweite Staffel. Aber damit noch nicht genug: «Wir sind jetzt!» wird danach eine dritte Runde erhalten. So lautet jedenfalls der aktuelle Plan. Das Medienboard Berlin-Brandenburg förderte die Entwicklung neuer Drehbücher mit 47.000 Euro und nun lässt sich auch ein RTLZWEI-Sendersprecher gegenüber 'DWDL' zitieren, dass eine dritte Staffel in Planung ist."Das Format und die Darsteller sind uns ans Herz gewachsen. Deshalb haben wir für die 3. Staffel bereits die Entwicklung von Drehbüchern beauftragt", heißt es beim Mediendienst. In unserer Serienkritik kam das Format löblich weg: "Schließlich sieht «Wir sind jetzt» auch optisch nicht nur wie eine bessere Scripted Reality aus, sondern wird dem Titel 'Serie' durchaus gerecht. Kino-Regisseur Christian Klandt und Produzent Christian Popp, Geschäftsführer der verantwortenden Produktionsfirma Producers at Work, haben in diesem Fall also zweifelsfrei gute Arbeit geleistet."