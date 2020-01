Ein Tauschexperiment: Sat.1 nimmt «No Body is Perfect» aus dem Programm

TV-News

Zwei Mal in Folge hatte die Paula-Lambert-Sendung zuletzt weniger als fünf Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen erreicht.

Stark gestartet, aber dann abgestürzt: Der Privatsender Sat.1 reagiert auf die zwei Mal in Folge schwachen Marktanteile seiner neuen Montags-Sendung. Nach über neun Prozent bei den Umworbenen zum Debüt, gaben die Werte der Nackt-Sendung zuletzt deutlich nach und lagen bei schwachen 4,6 sowie 4,7 Prozent. Die schon fertig produzierte vierte Episode soll daher am kommenden Montag nicht mehr wie eigentlich geplant laufen. Stattdessen setzt Sat.1 am Montagabend auf eine andere Doku:wird gesendet.Ausgewählt hat Sat.1 für diesen Abend um 20.15 Uhr eine Sendung mit-Bezug. In dieser ist einer der tauschenden Kandidaten Alex Jolig, Kandidat aus der ersten Staffel. Eine Woche später nämlich, am 10. Februar, setzt der Bällchensender «Big Brother» mit einer neuen Staffel fort. Fortan – und bis in den Sommer – laufen dann montags um 20.15 Uhr die wöchentlichen Entscheidungs-Liveshows.Zurück aber zu «No Body is Perfect», wo im Falle einer weiteren Ausstrahlung weiter sinkende Werte zu befürchten waren. Sahen den Start noch 1,77 Millionen Zuschauer, sanken die Reichweiten beim Publikum ab drei Jahren in der zweiten Woche schon auf 1,22 Millionen. In dieser Woche kam die nun letzte Episode auf nur noch rund 880.000 Fans.