«Young Sheldon» mit neuer Folge und neuem Reichweitenrekord am Montagabend

Quotennews

ProSieben setzte am Montagabend erneut auf die Erfolgsserie «Young Sheldon». Dort ging es mit einer neuen Folge aus der dritten Staffel weiter.

ProSieben strahle am Montagabend eine neue Folge vonaus. Diese erreichte ab 20.15 Uhr rund 1,39 Millionen Menschen ab drei Jahren und einen Gesamtmarktanteil von 4,5 Prozent. Von der Zielgruppe schalteten 0,99 Millionen ein. Dort wurde ein Marktanteil von 11,9 Prozent ermittelt. Eine Wiederholung der Serie bewegte im Anschluss ab 20.45 Uhr noch 1,28 Millionen Interessierte (Marktanteil 4,1 Prozent) zum Einschalten. Von den Umworbenen waren 0,98 Millionen (Marktanteil 11,3 Prozent) mit von der Partie.Mit diesen Zuschauerzahlen liegt die Serie erneut über dem Senderschnitt und setzt ihren Erfolgskurs fort. Betrachtet man die Zielgruppe, dann stellte man dort am vergangenen Montagabend sogar einen neuen Reichweiten-Rekord im Jahr 2020 auf. Bisher lag dieser bei 11,8 Prozent, welche «Young Sheldon» am 13. Januar erreichte. Insgesamt war es für ProSieben eine erfolgreiche Primetime. Ohne «The Big Bang Theory» im Vorfeld schlug sich die Serie ordentlich.Im Anschluss ging es mit Wiederholungen vonweiter. Bisher überzeugten diese die Menschen im Jahr 2020 am Abend nicht zum Einschalten. Am vergangenen Montagabend änderte sich das allerdings etwas. So erreichte der Sender ab 21.15 Uhr 1,04 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und einen Gesamtmarktanteil von 3,5 Prozent. Von den Umworbenen schalteten 0,79 Millionen (Marktanteil 9,4 Prozent) ein. Zu später Stunde hatte der Sender um 22.10 Uhr noch 1,05 Millionen Zuschauer (Marktanteil 4,6 Prozent). Darüber hinaus waren noch 0,79 Millionen beziehungsweise 12,8 Prozent der 14- bis 49-Jährigen vor dem Fernseher. Damit war das die erste Folge, welche bei den Zuschauern ab drei Jahren, aber auch bei der Zielgruppe überdurchschnittliche Quoten erreichte.