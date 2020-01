Primetime-Check

Was war abseits des Dschungelcamps noch erfolgreich am Freitagabend? Dies verrät der Primetime-Check …

Kein Vorbeikommen gab es am Freitagabend wenig überraschend am RTL-Dschungelcamp: Das Halbfinale vonhat ab 22.15 Uhr 5,69 Millionen Zuschauer angesprochen, 2,69 Millionen davon waren zwischen 14 und 49 Jahre alt. Daraus folgten hervorragende Marktanteile in Höhe von 23,8 bzw. 36,8 Prozent. Auch zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr überzeugte RTL aus Quotensicht mit: 5,12 Millionen Zuschauer waren hierfür zugegen, 21,4 Prozent Marktanteil standen in der Zielgruppe zu Buche.hat im Ersten 5,24 Millionen Zuschauer angesprochen, 16,8 Prozent Marktanteil kamen somit zustande und auch bei den Jüngeren sah es mit 8,8 Prozent gut aus.hat im ZDF nur geringfügig weniger Zuschauer an Land gezogen, 5,21 Millionen waren es im Detail. 16,6 Prozent Marktanteil standen bei Allen auf dem Konto, 6,3 Prozent beim jungen Publikum.bescherte Sat.1 die besten Freitagsquoten seit August 2019: Starke 14,5 Prozent holte die deutsche Filmkomödie, 1,23 Millionen Werberelevante schauten zu. Insgesamt waren hierfür 1,99 Millionen Menschen zugegen.hat bei ProSieben dagegen mit 7,8 Prozent Marktanteil enttäuscht, nur 0,61 Millionen junge Zuseher wollten zusehen. Insgesamt lag die Sehbeteiligung bei 1,05 Millionen. Selbst RTLZWEI hat minimal mehr Zuschauer erreicht mit: 1,06 Millionen Zuschauer waren mit von der Partie. 0,57 Millionen 14- bis 49-Jährige sorgten für ordentliche 6,8 Prozent Marktanteil.Nachdembei Kabel Eins in der vergangenen Woche mit allen Wiederholungs-Folgen die Fünf-Prozent-Marke überschritten hatte, ist die US-Krimiserie nun wieder zurück auf den Boden der Tatsachen geholt worden: Einzig die Folge nach 23.14 Uhr gelangte auf passable 5,4 Prozent, davor lagen die Ergebnisse bei schwachen 3,9, 3,4 sowie 4,1 Prozent. Bis zu 0,94 Millionen Krimifans schalteten ein.schnitt bei VOX mit 2,9 bis 4,3 Prozent teilweise noch schlechter ab, hier sahen in der Spitze lediglich 0,76 Millionen Menschen zu.