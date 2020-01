«Fack ju Göhte» macht Sat.1 zum stärksten RTL-Verfolger

Quotennews

Die Komödie «Fack ju Göhte» lief zwar schon einige Male im Free-TV, trotzdem reichte es immer noch für einen starken zweiten Platz in der Zielgruppe am Freitagabend.

Auch mit der x-ten Wiederholung nicht totzukriegen: Die Filmkomödiemit Elyas M‘Barek, deren letzte Ausstrahlung nur rund fünf Monate zurückliegt. Sat.1 erreichte damit die zweitbesten Zielgruppen-Quoten am Freitagabend, nur RTL war mit Sascha Grammel zur besten Sendezeit noch erfolgreicher . 1,23 Millionen 14- bis 49-Jährige sahen ab 20.15 Uhr zu, das entsprach 14,5 Prozent Marktanteil. Man muss bis in den August zu «Promi Big Brother» zurückgehen, um ein höheres Ergebnis auf dem Freitags-Sendeplatz bei Sat.1 vorzufinden.Beim Gesamtpublikum lief es ebenfalls gut für die Schul-Komödie: 1,99 Millionen Zuschauer ab drei Jahren waren hierfür zugegen, 6,6 Prozent Marktanteil sprangen somit insgesamt heraus. Wie immer sendete Sat.1 danach alte Ausgaben seinerund wie immer gelang es nicht, die Quoten eines gut gelaufenen Vorlaufs zu halten: Die Quoten gingen angesichts von 8,4, 5,5 sowie 6,0 Prozent stark zurück.ProSieben hat mitundweniger Glück gehabt als Sat.1: Die Zielgruppen-Werte fielen mit 7,8 und 8,1 Prozent unterdurchschnittlich aus. Den ersten Film sahen 1,05 Millionen, den zweiten nur noch 0,48 Millionen.RTLZWEI punktete zunächst mit, gute 6,8 Prozent wurden damit bei den Umworbenen erzielt. 1,06 Millionen Zuschauer waren mit von der Partie und damit sogar ein Hauch mehr als bei ProSieben um 20.15 Uhr.fiel am späten Abend dann aber gegen das Dschungelcamp auf 4,8 Prozent und 0,58 Millionen Zuseher zurück.