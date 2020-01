«Bares für Rares» bleibt mit neuem 2020-Quotenrekord auf Erfolgskurs

Quotennews

Die von Horst Lichter moderierte Sendung wird regelmäßig von mehreren Millionen Menschen angeschaut. Am Donnerstag erreichte der Sender bei den jungen Zuschauern einen neuen Marktanteils-Bestwert.

ist auch weiterhin ein Erfolgsformat bei ZDF . Die Sendung erreichte am vergangenen Donnerstag ab 15.05 Uhr im Schnitt starke 2,61 Millionen Menschen ab drei Jahren. Darüber hinaus schalteten überdurchschnittliche 0,25 Millionen 14- bis 49-Jährige ein. Es wurde ein Gesamtmarkanteil von 20,9 Prozent und ein Marktanteil von 8,8 Prozent bei der jungen Zuschauerschaft ermittelt.Mit diesen Zuschauerzahlen befindet sich «Bares für Rares» weiterhin auf Erfolgskurs. Bei der jungen Zuschauerschaft erreichte das ZDF mit einem Marktanteil von 8,8 Prozent sogar einen neuen Rekord im Jahr 2020. Allerdings knackte der Sender, mit der am vergangenen Donnerstag ausgestrahlten Sendung, nicht den Rekord an Zuschauern ab drei Jahren im Jahr 2020. Dieser liegt immer noch bei 2,89 Millionen Interessierten bei einem Marktanteil von 27,9 Prozent.«Bares für Rares» wird regelmäßig von dem bekannten deutschen Fernsehkoch und Autor, Horst Lichter, moderiert. Von der Sendung gibt es bereits acht Staffeln und über 900 Episoden. Seit 2017 gibt es zudem teilweise Sonderausgaben, welche dann zur Primetime im Fernsehen ausgestrahlt werden. Bei der Sendung haben Teilnehmer die Möglichkeit, ihre mitgebrachten (meist älteren) Gegenstände fünf Händlern anzubieten und zu verkaufen. «Bares für Rares» erzielt schon seit einigen Jahren überdurchschnittliche Zuschauerzahlen.