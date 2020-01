RTL bekommt Länderspiel-Kracher gegen Spanien und Italien

TV-News

Im Gegenzug verzichtet der Privatsender auf zwei weitere Testspiele der DFB-Elf. Damit steht fest, dass die Nations League komplett bei den Öffentlich-Rechtlichen laufen wird.

Im ersten Halbjahr 2020 wird RTL alle vier offiziellen Testspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft zur Vorbereitung auf die diesjährige Europameisterschaft zeigen. Darauf haben sich die UEFA zusammen mit RTL und den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF geeinigt. Im Gegenzug verzichtet RTL im Herbst auf zwei weitere Länderspiele, die im laufenden TV-Vertrag mit der UEFA eigentlich zugesichert waren. Durch die zuvor beschlossene Aufstockung der Nations League auf vier Mannschaften statt drei pro Gruppe waren die geplanten Freundschaftsspiele im Herbst hinfällig geworden, da diese den zwei weiteren Ansetzungen der Nations League zum Opfer fallen müssen.Daher war bis zu dieser Einigung noch unklar, wie sich die Sender mit der UEFA über die begrenzte Anzahl an Länderspiel-Zeitpunkten einigen würden. Eine Neuregelung der Übertragungsrechte war daher unumgänglich. Durch das Entgegenkommen von RTL steht nun auch fest, dass die nach der EM beginnende Nations League 2020/21 im kompletten Umfang von ARD und ZDF übertragen wird.Trotz dem Verzicht von RTL , darf sich der Kölner Sender nun erstmal über zwei hochkarätige Begegnungen der DFB-Elf freuen. Denn Ende März stehen die beiden Härtetests gegen die beiden großen Fußballnationen Spanien und Italien an. Am 26. März wird die Auswahl von Joachim Löw in Madrid auf den Weltmeister von 2010 und Europameister von 2008 treffen. Fünf Tage später geht es dann am 31. März zu Hause in Nürnberg gegen die Squadra Azzura aus Italien. Die beiden weiteren Vorbereitungsspiele, die RTL übertragen darf, finden unmittelbar vor der EM am 31. Mai und 8. Juni statt. Während mit der Schweiz für die erste Partie bereits ein Gegner feststeht, muss für den letzten Test vor dem großen Turnier noch ein Gegner gefunden werde.