Oscar-Gewinnerin Meryl Streep tritt gegen Michael Bay an

Film-Check

Diesen Sonntag gibt es in der Primetime die Filmbiographie der Sängerin Florence Foster Jenkins zu sehen. Darüber hinaus bekommen Action-Fans gleich zwei Filme geboten.

«Transformers: The Last Knight», ProSieben, 20.15 Uhr

«Florence Foster Jenkins», Sat.1, 20.15 Uhr

«Solo: A Star Wars Story», Sky Hits HD, 20.15 Uhr

Michael Bays epische Reihe geht in die fulminante fünfte Runde: Optimus Prime ist wieder am Leben. Zusammen mit seiner Schöpferin Quintessa will er seine Heimat Cybertron erneut aufbauen. Dafür braucht er jedoch ein verschollenes Artefakt der Artus-Sage. Cade Yeager und Bumblebee schmieden daraufhin ungewöhnliche Bündnisse, um ihren Heimatplaneten zu retten. Schaffen sie es mit vereinten Kräften, die Erde in letzter Minute vor dem Untergang zu bewahren? Hier geht es zu unserer Quotenmeter.de-Kritik zum Film Eine Filmbiographie über die Amateur-Sängerin Florence Foster Jenkins - gespielt von Oscar-Gewinnerin Meryl Streep : Als schwer reiche Mäzenin der New Yorker Musikszene gilt Florence als angesehene Persönlichkeit. Doch ihr Wunsch, selbst als Sopranistin Karriere zu machen, stößt aufgrund ihres fehlenden Talents auf wenig Anerkennung. Unbeirrt dessen verfolgt sie ihren Traum, der in der legendären Carnegie Hall seinen traurigen Höhepunkt findet ... Actiongeladenes zweites Spin-off der «Star Wars»-Reihe : Der junge Han Solo wird von der imperialen Flugakademie geworfen, da er sich nicht an die Regeln gehalten hat. Kurz darauf schließt er sich einer Gruppe von Schmugglern an, welche Koaxialium stehlen sollen. Dadurch lernt er Chewbacca kennen. Etwas später trifft er auf der Suche nach dem perfekten Schiff, den Millennium Falken-Besitzer Lando Calrissian kennen und ergaunert sich kurz darauf den rasend schnellen Millennium Falken.Knapp mit einem Punkt Vorsprung gewinnt «Solo: A Star Wars Story» das Blockbuster Battle an diesem Sonntag. Mit 20 Punkten belegt «Transformers: The Last Knight» den letzten Platz. Mit «Florence Foster Jenkins» strahlt Sat.1 einen äußerst sehenswerten Film aus, welcher zudem mit einigen Stars besetzt ist. So spielt die Oscar-Gewinnerin Meryl Streep die Hauptrolle der Amateur-Sängerin Florence Foster Jenkins. Für die Action- und Science-Fiction-Fans ist allerdings das zweite Spin-off der «Star Wars»-Reihe unsere Sehempfehlung.