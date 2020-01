«Ray Donovan» persönlich bittet Fans um Hilfe

US-Fernsehen

Die Serie steht nach sieben Staffeln vor dem Aus.

In den kommenden Wochen will der amerikanische Pay-TV-Sender Showtime entscheiden, ob es für die Serienach sieben Staffeln noch einmal weitergeht. Im Rahmen der TCA-Press-Winter-Tour hatten Showtime-Manager schon bestätigt, dass man die Dramaserie am Ende sehe und maximal noch eine weitere, also eine achte Staffel, in Aussicht gestellt. Staffel sieben (Sky startet sie in Deutschland im Februar) endete bei Showtime am zurückliegenden Wochenende.Hauptdarsteller Liev Schreiber holte mit einem Instagram-Post nun alle Fans ins Boot: Er sei überwältigt gewesen, als er die vielen Kommentare zur Serie gelesen habe, schrieb der Mime. „Ich weiß, es ist eine große Frage (…) ob es eine achte Staffel geben wird. Die Wahrheit ist: Es liegt in den Händen des Senders. Wenn du mehr willst, gehe auf den Sender zu und lasse ihn wissen, wie du fühlst.“Inhaltlich scheint sich die Serie nach sieben Staffeln in der Tat ihrem Ende entgegen zu bewegen; für das Format spricht eigentlich nur ein Punkt: Mit «Shameless» (noch eine finale Staffel kommt), «Homeland» (Finale ebenfalls ausstehend) und «The Affair» (schon zu Ende) hat der Sender gerade zahlreiche Anker verloren. Würde jetzt auch noch «Ray Donovan» gehen, fiele der Serienumbruch doch arg groß aus…