«Don't Breathe»: Zweiter Teil für den Thriller mit Stephan Lang

Kino-News

Sam Raimi produziert die Fortsetzung von «Don't Breathe», die Dreharbeiten beginnen bald.

Filmfacts: «Don't Breathe» Kinostart: 8. September 2016

Genre: Thriller/Horror

FSK: 16

Laufzeit: 88 Min.

Kamera: Pedro Luque

Musik: Roque Baños

Buch: Fede Alvarez, Rodo Sayagues

Regie: Fede Alvarez

Darsteller: Daniel Zovatto, Dylan Minnette, Jane Levy, Stephen Lang, Emma Bercovici, Franciska Töröcsik, Christian Zagia

OT: Don't Breathe (USA 2016)

2016 legte Regisseur Fede Alvarez nach seinem «Evil Dead»-Remake mit einem Originalfilm nach: Der Thrillerzeigt eine Gruppe junger Kleinkrimineller, die bei einem Blinden einbrechen – nicht ahnend, dass dieser ein ultrabrutaler, durchtrainierter Kämpfer ist. Der Film nahm bei einem Budget in der Höhe von zehn Millionen Dollar mehr als das 10,5-fache seiner Kosten wieder ein und generierte obendrein sehr positive Kritiken( darunter auch bei uns ). Nun berichtet 'The Hollywood Reporter', dass Alvarez zu dieser Erfolgsgeschichte zurückkehren wird – wenn auch nur als Produzent und Co-Autor. Denn laut dem Branchenportal wird es eine Fortsetzung von «Don't Breathe» geben, bei der er den Regieposten einem alten Bekannten anvertraut.Alvarez verfasste das Drehbuch gemeinsam mit Rodo Sayagues, mit dem er auch den ersten Teil geschrieben hat. Bei der Fortsetzung wird laut 'The Hollywood Reporter' Rodo Sayagues als Regisseur fungieren. Der Thriller wird sein Debüt als Langfilmregisseur darstellen. Stephen Lang kehrt in seiner Rolle als Blinder zurück, weitere Details über den Inhalt und den Cast sind noch nicht öffentlich.Die Dreharbeiten sollen bereits im April dieses Jahres stattfinden. Sam Raimi und Rob Tapert beteiligen sich als Produzenten. Raimi produzierte zuletzt den Krokodilhorror «Crawl» und das neuste Remake von «The Grudge»