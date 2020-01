Dschungel gewinnt Fernduell mit Bundesliga und steigert sich

Quotennews

Nur ein wenig mehr Zuschauer als die Bundesliga im ZDF konnte «IbeS» am Freitag bei RTL für sich begeistern, womit den Dschungel-Promis der Tagessieg beim Gesamtpublikum gesichert war.

Um ein Haar hätte das Bundesliga-Spiel im ZDF den Tagessieg eingefahren, 5,40 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sahen dort die Partie Schalke – Mönchengladbach ab 20.30 Uhr. 18,0 Prozent Marktanteil resultierten daraus. Nur 0,05 Millionen mehr Zuschauer hatte ab 22.15 Uhr aber das Dschungelcamp bei RTL vorzuweisen:5,45 Millionen Zuseher machtenzum klaren Sieger beim Gesamtpublikum, starke 25,1 Prozent Marktanteil waren die Folge. Eine höhere Gesamtquote gab es in dieser Staffel noch nicht, die Reichweite war bisher nur beim Auftakt (6,01 Millionen) besser.Einige Zuschauer sind demnach wieder auf den Geschmack gekommen: Im Vergleich zur Donnerstags-Ausgabe kamen nämlich 0,85 Millionen Zuschauer zurück, auch bei den Jüngeren stieg die Zuschauerzahl von 2,26 Millionen auf nun 2,59 Millionen. Einzig die Quote bei den 14- bis 49-Jährigen ging leicht von 38,9 auf 37,4 Prozent zurück – trotzdem natürlich Traum-Werte.RTL begann die Primetime mit einer zweistündigen Ausgabe von, die solide 13,2 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen einfuhr. 1,10 Millionen Jüngere schauten zu, insgesamt lag die Sehbeteiligung bei 3,93 Millionen. Günther Jauchs Quizshow musste sich somit hinter die Bundesliga im Zweiten anstellen: 1,24 Millionen 14- bis 49-Jährige sowie 14,7 Prozent wurden für das Fußballspiel ausgewiesen. Mitkrachte die Quote allerdings auf unzureichende 3,8 Prozent, die absolute Reichweite sackte von über fünf Millionen auf 0,75 Millionen – auch das muss ein Format erstmal schaffen.