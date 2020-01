Die Luft ist raus: «Rosins Fettkampf» kommt nicht in Schwung

Quotennews

Die Abspeck-Sendung mit Frank Rosin verharrt weiter im Quotentief.

Schlechte Nachrichten für den in München ansässigen Privatsender Kabel Eins: Die zweite Staffel der Sendungmacht gerade wenig Werbung für sich und eine mögliche dritte Runde, denn die Quoten befinden sich weit unter der Sendernorm. Am Donnerstag kam eine Erstausstrahlung nicht über 3,2 Prozent bei den Umworbenen hinaus, der Kabel-Eins-Schnitt liegt sonst bei fünf Prozent. Nur 0,63 Millionen Menschen schalteten ein.Das ab 22.30 Uhr gezeigteholte gegen den RTL-Dschungel dann sogar nur echt magere 2,0 Prozent Marktanteil. Die Gesamt-Reichweite der einstündigen Sendung lag bei rund 290.000 Sehern.Stärkstes Vorabend-Format des Senders am Donnerstag war mit 6,6 Prozent Marktanteil das in der 17-Uhr-Stunde laufende. Das Magazin erreichte insgesamt im Schnitt 0,47 Millionen Seher ab drei Jahren.