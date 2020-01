Tschüß, Sky Sport News: Azizi geht zu «RTL Aktuell»

Köpfe

Die 30-Jährige soll den Sport am RTL-Vorabend präsentieren. Doch auch weitere Aufgaben sind geplant.

Die 30 Jahre alte Moderatorin Jana Azizi wird ihre Tätigkeit bei Sky Sport News HD aufgeben und zu RTL nach Köln wechseln. Bei RTL wird sie ab dem 1. März als Nachrichtensprecherin den Sportblock vonpräsentieren. Für diesen bleibt Ulrike von der Groeben weiterhin Hauptmoderatorin, auch mit Andreas von Thien wechselt sich Azizi dann ab. Birgit von Benzel hingegen wird Sportnachrichten fortan für n-tv präsentieren. Zudem ist Jana Azizi bei RTL auch immer mal wieder als Vertreterin von Katja Burkhard im Mittagsmagazin «Punkt 12» vorgesehen. Auch Roberta Bieling bleibt hier Vertreterin der Hauptmoderatorin.RTL-Chefredakteur Michael Wulf: „Wir freuen uns, mit Jana Azizi eine überaus kompetente, vielseitige und junge Verstärkung für unser Moderatorenteam gewonnen zu haben. Mit ihr setzen wir konsequent unsere ‘Köpfe-Strategie‘ fort, mit der wir unseren Zuschauern einen Mix aus Erfahrung und Vertrautheit einerseits und neuen Gesichtern andererseits anbieten. Bei Birgit von Bentzel bedanke ich mich ganz herzlich für 16 Jahre sehr guter Zusammenarbeit und bin froh, dass sie der Mediengruppe RTL erhalten bleibt.“Jana Azizi: „Ich danke Sky für die Chance und das Vertrauen in den letzten drei Jahre bei Sky Sport News HD. Es hat mir immer große Freude gemacht, so nah am Sportgeschehen dran zu sein! Mein Herz wird immer für den Sport brennen, aber darüber hinaus spielen auch viele andere Themengebiete eine große Rolle in meinem Leben. RTL bietet mir da spannende Möglichkeiten, mich als Moderatorin weiterzuentwickeln - und darauf freue ich mich riesig!“Ob und mit wem Sky Sport News HD die Stelle besetzt, ist derweil noch nicht klar.