Dschungelcamp auch an Tag zwei stärker als im Vorjahr

Quotennews

Trotz starker Kritik im Vorfeld startet die 14. Staffel von «IbeS» hervorragend in eine neue Runde. Auch am zweiten Tag rissen die eindrucksvollen Einschaltquoten auch zur üblichen Sendezeit nicht ab. «DSDS» war zuvor ebenfalls sehr gut unterwegs.

Nachdemam Freitagabend mit 40,3 Prozent Marktanteil und 3,12 Millionen Zuschauern bei den 14- bis 49-Jährigen bereits den perfekten Start erwischte, ging es an Tag zwei genauso bärenstark weiter. Eine Stunde später als zur Premiere - auf dem üblichen Sendeplatz um 22.15 Uhr - sicherte sich das Dschungelcamp überragende 36,3 Prozent Zielgruppen-Marktanteil und damit 2,4 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Auch beim Gesamtpublikum verzeichnete die Sendung einen Anstieg, hier ging es um einen Prozentpunkt von 21,2 auf 22,2 Prozent nach oben. Die Reichweite stieg im Staffelvergleich von 5,17 auf 5,34 Millionen Zuseher. Im Vergleich zur Premierenausgabe am Freitag fielen die Werte erwartungsgemäß leicht ab.Aus dem werberelevanten Publikum schalteten 2,85 Millionen Zuschauer ein und damit in etwa so viele wie im Vorjahr. Trotz herber Kritik von vielen Seiten verzeichnet die neue Staffel des Dschungelcamps auch während der Buschbrände in Australien keine Zuschauerverluste, im Gegenteil scheint derzeit noch mehr Aufmerksamkeit auf Australien gerichtet zu sein, die die Einschaltquoten der Dschungelstars zu Beginn im Vergleich zum Vorjahr ansteigen lässt. Zudem liefert der gewohnt ausgewogene Cast derzeit die Unterhaltung, die sich Fans der Sendung jedes Jahr erhoffen.Bereits vor «IbeS» dominierte RTL die Primetime - zumindest bei den 14- bis 49-Jährigen. Dort erzieltenämlich ebenfalls glänzende 23,4 Prozent Marktanteil. Aus der klassischen Zielgruppe schalteten 1,92 Millionen Zuschauer für die neue Casting-Runde ein. Eine Woche nach Staffelstart erzielten Bohlen und Co damit ihr bisher bestes Ergebnis, im Vergleich zur Premiere ging es um 2,8 Prozentpunkte nach oben. Insgesamt interessierten sich 3,90 Millionen für die Gesangsauftritte, die RTL sehr gute 12,9 Prozent Gesamtbeteiligung einbrachten.