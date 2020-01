April, April, neue «SchleFaZ» er dir geben will

TV-News

Fans des gepflegten Filmmülls, Kalender gezückt: Tele 5 startet im April die neue «SchleFaZ»-Staffel.

Nach der Adventsstaffel ist beivor der Frühlingsstaffel: Der Tele-5-Dauerrenner, in dem sich Oliver Kalkofe und Peter Rütten durch «Die schlechtesten Filme aller Zeiten» ackern, wird im April dieses Jahres mit neuen Ausgaben zurückkehren. Der Startschuss erfolgt am 24. April, wie Oliver Kalkofe kürzlich mitgeteilt hat. Welche Filme durch den Kakao gezogen, zelebriert und mit ironischer Haltung verteidigt werden, ist noch nicht öffentlich. In den vergangenen Wochen wurden «SchleFaZ»-Fans dazu aufgerufen, ihre liebsten, noch nicht in der Sendung behandelten Trash-Perlen als Vorschläge einzureichen.So manche berühmt-berüchtigte Filmgurke ist aber von der «SchleFaZ»-Behandlung ausgeschlossen: Da sich Ausstrahlungen von Filmen im Original mit Untertiteln im deutschen Fernsehen partout nicht durchsetzen, qualifizieren sich nur Filme mit Synchronfassung für eine «SchleFaZ»-Ausstrahlung. Tommy Wiseaus oft parodierter und in James Francos «The Disaster Artist» behandelter Kultfilm ist daher beispielsweise nicht im Rennen für «SchleFaZ».Ein Herzenswunsch Oliver Kalkofes ist es derweil, «Hard Ticket to Hawaii» bei «SchleFaZ» zu thematisieren, wie er Quotenmeter.de im Interview verraten hat . "Der ist so grandios-scheiße", urteilte der Mistfilm-Experte. "Der ist von B-Movie-Legende Andy Sidaris, und das ist sein Glanzstück. Den hat der mit mehreren Playboy-Models gedreht und es ist echte Gaga-Action. Wir stehen im Kontakt mit der Witwe des Regisseurs und tauschen uns intensiv mit ihr aus. Es wäre klasse, wenn sie den uns freigeben würde."