Sind unsere Omas Umweltsäue?

Quotenmeter.FM

Quotenmeter.FM beschäftigt sich in dieser Woche mit der WDR2-Satire „Meine Oma ist eine Umweltsau“.

Am 27. Dezember 2019 veröffentlichte der WDR2 eine Satire, die auf dem Klassiker „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“ basiert, die allerdings nicht dem Geschmack von allen Zuhörern traf. Unter anderem teilte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet mit, dass das Lied die „Grenzen des Stils und des Respekts gegenüber Älteren“ überschreite, die Verantwortlichen löschten sogar das Video aus den sozialen Medien.WDR-Intendant Tom Buhrow stellte sich nicht hinter seine Mannschaft, sondern wollte den Zuschauern und Zuhörern entgegen kommen, weshalb er sich „ohne Wenn und Aber“ für das Video entschuldigte und die Produktion sogar für einen „Fehler“ hielt. Der Höhepunkt der Aktion war eine Demonstration von bis zu 200 Personen vor dem Gelände des WDRs in Köln, bei der sogar Morddrohungen ausgesprochen wurden.Anlässlich des medialen Wirbels ist dies auch ein Thema für Quotenmeter.FM. Die 543. Ausgabe des Quotenmeter-Podcasts bespricht die Umweltsau-Thematik. In dieser Woche sind Quotenmeter-Chefredakteur Manuel Weis und Quotenmeter-Redakteur Niklas Spitz bei Fabian Riedner zu Gast.