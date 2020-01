Geglückter Start: «Alf» gibt bei Nitro ordentlich Gas

Quotennews

«Malcom Mittendrin» ist Geschichte und prompt läuft es am Vorabend des Männersenders wieder einwandfrei.

Zurück im Programm von Nitro ist die US-Sitcom. Seit diesem Jahr laufen am Vorabend ab kurz vor halb acht zwei Episoden am Stück. Am Montag wurde dabei eine Bestmarke aufgestellt. Die frühe Ausgabe erreichte bei den Umworbenen starke drei Prozent Marktanteil. In der vergangenen Woche wurden bereits Werte bis zu 2,6 Prozent eingefahren. Ab 19.50 Uhr kam am Montag dann eine weitere Folge der Serie auf 2,9 Prozent bei den klassisch Umworbenen. Insgesamt schauten 0,37 und 0,42 Millionen Menschen zu.Somit haben sich die Werte im Vergleich zur jüngeren Vergangenheit deutlich gebessert. Bis Ende 2019 lief zu dieser Zeit bei Nitro die Sitcom «Malcolm Mittendrin»: Die erfolgreichsten Folgen erreichten hier um die 0,20 Millionen Seher – mehr als zwei Prozent Marktanteil wurden nur in ganz seltenen Fällen erreicht, für gewöhnlich lag der Marktanteil bei um die eineinhalb Prozent.Zurück aber zum Montag: Ab 18.30 Uhr punkteten beim Männersender auch zwei Folgen vonmit diesmal 2,1 sowie 2,7 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Noch eine Stunde früher war auchein weiteres Mal recht populär: Hier lagen die gemessenen Quoten in der Zielgruppe bei 1,8 sowie 2,2 Prozent. Der Nitro-Senderschnitt schwankte zuletzt bei grob um die zwei Prozent.