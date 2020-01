Crossover punktet: «Hawaii Five-0» und «Magnum, P.I.» gewinnen deutlich dazu

US-Quoten

CBS hat am Freitag mit einem Serien-Crossover die meisten Zuschauer eingesammelt, für «Hawaii Five-0» und «Magnum, P.I.» lief es so gut wie lange nicht mehr.

US-Quotenübersicht CBS: 7,83 Mio. (4%)

ABC: 3,43 Mio. (3%)

NBC: 3,33 Mio. (3%)

FOX: 2,42 Mio. (4%)

The CW: 0,84 Mio. (1%) Durchschnittswerte der Primetime: Zuschauer ab 2 (MA 18-49)

Bei CBS haben sich am Freitag die Wege vonundgekreuzt, das hat den Zuschauerzahlen deutlich auf die Sprünge geholfen. Erstere Krimiserie unterhielt um 20 Uhr knapp acht Millionen Zuschauer, um genau zu sein waren es 7,99 Millionen Amerikaner ab zwei Jahren – ein Staffelrekord und die beste Reichweite für das Format seit März 2018. Damit einher ging der Tagessieg beim Gesamtpublikum.Auchhat ganz klar vom Crossover profitiert: 7,81 Millionen Menschen sahen zu und damit so viele wie seit Januar 2019 nicht mehr. Ebenfalls wie zur besten Sendezeit wurden starke fünf Prozent Marktanteil ausgewiesen., sonst ja immer Gewinner beim älteren Publikum gewesen, musste sich angesichts von 7,69 Millionen Zusehern mit Platz drei zufriedengeben. Der Zielgruppen-Marktanteil betrug weiterhin gute vier Prozent.FOX lag mitbei vier Prozent Marktanteil, 2,42 Millionen Zuschauer wurden damit erreicht – die Werte blieben also stabil. NBC lag bei den Umworbenen zwischenzeitlich gleichauf mit FOX: Eine Wiederholung vongenerierte um 20 Uhr ebenfalls vier Prozent Marktanteil, mit 3,46 Millionen Zuschauern lief es beim Gesamtpublikum sogar besser. Dieverzeichnete im Anschluss drei Prozent sowie 3,27 Millionen Zuschauer.