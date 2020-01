Durchwachsenes Comeback für «Rosins Fettkampf»

Quotennews

Der Auftakt in die neue Staffel «Rosins Fettkampf» mit neuem Konzept lässt Luft nach oben übrig.

Es wird wieder Gewicht verloren: Am Donnerstagabend startetebei Kabel Eins in die zweite Staffel. Dieses Mal ist Namenspate Frank Rosin nicht weiter einer der Teilnehmer, sondern als seelischer Unterstützer für die Kandidaten mit von der Partie. Quotentechnisch lief es für die neue Season durchwachsen: «Rosins Fettkampf» legte unter dem Durchschnittsniveau der ersten Staffel los, mit 0,43 Millionen Umworbenen fuhr man in der Zielgruppe aber immerhin noch akzeptabel. 5,0 Prozent Marktanteil waren drin.Insgesamt kamen 0,90 Millionen Neugierige ab drei Jahren zusammen, das genügte lediglich für maue 2,9 Prozent Marktanteil. Dasschloss mit ebenfalls 2,9 Prozent bei allen und mit mäßigen 4,9 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten an.Ab 23.25 Uhr fuhrdann richtig mies: Gerade einmal 2,2 Prozent Marktanteil insgesamt und 2,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe wurden ermittelt. Die Reichweite lag bei 0,24 Millionen Fernsehenden ab drei Jahren respektive bei 0,10 Millionen 14- bis 49-Jährigen.