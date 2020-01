Silvester-Phänomen: Die besten TV-Reichweiten des Tages gibts um Mitternacht

Quotennews

Das Erste sendete ab 23.58 Uhr Live-Bilder aus Berlin.

Woran erkennt man, dass gerade Silvester gewesen ist? Eventuell an den Bergen von Böllern auf den Straßen. Aber auch daran, dass die höchste Fernseh-Reichweite nicht um 20.15 Uhr, sondern ab 23.58 Uhr erzielt wird. Das Erste sendete seinenab zwei Minuten vor Mitternacht und übertrag dann für einige Minuten lang das große Feuerwerk aus der deutschen Hauptstadt. 5,34 Millionen Menschen sahen sich diese Bilder an, somit kam der öffentlich-rechtliche Sender auf 22,6 Prozent Marktanteil insgesamt sowie auf 12,6 Prozent bei den Jungen.In den zurückliegenden Jahren waren die Bilder aus Berlin immer fest integriert in die «Silvester Show», diesmal aber wurde diese schon vorab hergestellt, weshalb das Feuerwerk wieder als eigenständige Sendung gelistet wurde. Zuletzt war dies 2015 der Fall, damals kam das Feuerwerk um Mitternacht auf 4,8 Millionen Zuschauer. 2014 rutschten 5,1 Millionen Menschen mit dem Ersten rüber ins neue Jahr 2013 waren es rund 5,4 Millionen. Ein Stück entfernt ist man ohnehin von den ganz früheren Werten. Ende 2006 etwa kam das Feuerwerk aus Berlin auf stattliche 6,64 Millionen Zuschauer und 30,9 Prozent Marktanteil.Auch RTL übertrug die Bilder des erleuchteten Berliner Nachthimmels ab kurz vor Mitternacht, im Rahmen seiner: 2,26 Millionen Menschen waren hier mit von der Partie, bei den Jungen belief sich die ermittelte Quote auf 15,2 Prozent Marktanteil.Gut waren die Quoten übrigens auch noch in der Nacht: Die Fortsetzung der Pilawa-Show kam ab 0.30 Uhr noch auf 2,56 Millionen Zuschauer (14,5%), 1,49 Millionen wollten schließlich um halb zwei Uhr nachts noch einmal das legendäresehen. Mit dem Sketch erzielte Das Erste somit noch 11,3 Prozent Marktanteil.