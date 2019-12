Die große ZDF-Samstagskrimi-Bilanz 2019

Schwerpunkt

Welcher ZDF-Samstagskrimi erreichte die meisten Menschen? Welcher hatte 2019 die höchste Zugkraft beim jungen Publikum?

Die höchste Gesamtreichweite

Die höchste Reichweite bei den Jüngeren

Samstagabend, 20.15 Uhr: Im ZDF ist das ein begehrter, insgesamt erfolgsverwöhnter Programmplatz. Vornehmlich wird er mit Krimis bestückt. 2019 liefen am Samstagabend zur besten Sendezeit über 35 Krimis (inklusive Wiederholungen), und der Spitzenreiter unter ihnen war beim Gesamtpublikum dieselbe Reihe wie schon im Jahr zuvor:legte am 5. Januar 2019 die Messlatte bei 7,98 Millionen Menschen an – und daraufhin wurde diese Hürde nicht mehr überboten. Inszeniert wurde der Krimi von Jörg Lühdorff. Der Fall aus der Feder von Leo P. Ard handelt vom Mord an einem Rentner. Gegenüber dem Vorjahr schnitt man dieses Mal schwächer ab: 2018 war der meistgesehene ZDF-Samstagskrimi ein «Ein starkes Team»-Fall mit 8,35 Millionen Interessenten.Beim Publikum im Alter von 14 bis 49 Jahren hat sich in Sachen Popularität genauso viel getan wie beim Gesamtpublikum: Nichts. Auch die Jüngeren haben 2019 ihrem Favoriten aus dem Jahr 2018 Treue gehalten. Jedoch blieb die Reichweite der Spitzenfolge stabil: War 2018 der größte Renner eine «Wilsberg»-Folge mit 1,43 Millionen jungen Fans, war es 2019 eine-Ausgabe mit 1,42 Millionen Jüngeren. Erzielt wurde dieses Ergebnis am 12. Januar, mit der Folge «Gottes Werk und Satans Kohle». Die Episode stach unter anderem mit Gaststar Joyce Ilg hervor sowie mit einem Running Gag in Form zahlreicher Bibelzitate. Darüber hinaus enthält die Ausgabe eine Verneigung vor Loriots legendärem Nudel-Sketch.Diesen Bestwert schnappt sich die eingangs bereits erwähnte Ausgabe von «Ein starkes Team» am 5. Januar 2019. Fast jeder Vierte, der an diesem Tag zur Primetime vor dem Fernseher saß, schaltete ein: 24,6 Prozent Marktanteil standen auf dem Papier. Denkbar knapp dahinter platziert sichmit seinem Einsatz am 2. März 2019: Die Ausgabe mit dem Titel «Minus 196°» von Regisseur Martin Enlen dreht sich unter anderem um Vaterschaftsrecht.Diesen Titel sichert sich die schon erwähnte «Wilsberg»-Ausgabe vom 12. Januar 2019 mit 15,7 Prozent. Mit etwas Abstand liegt eine weitere «Wilsberg»-Folge dahinter: Die vom 2. März. Sie bewegte herausragende 13,5 Prozent aller 14- bis 49-Jährigen zum Einschalten. Bronze geht an. Am 2. Februar 2019 kam der Melodram-Krimi auf 12,5 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren.Wie schon 2018 wurde auch dieses Jahrhäufiger gezeigt als jede andere Samstagskrimireihe im ZDF. 2019 brachte es «Wilsberg» jedoch nur auf sieben Ausstrahlungen – eine weniger als noch im vergangenen Jahr. «Ein starkes Team» folgt «Wilsberg» auf den Fersen – sechs Mal lief die Krimireihe am Samstagabend im ZDF.Selbst inklusive Wiederholungen bringt esim Schnitt auf 5,71 Millionen Fernsehende ab drei Jahren. Bei den Jüngeren lag die Reichweite im Mittel bei 0,61 Millionen Interessenten. Die Quoten belaufen sich somit auf starke 19,9 Prozent Marktanteil bei allen und auf tolle 7,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.erreichte mit seinen vier Ausstrahlungen im Mittel 5,29 Millionen Krimifans, davon waren 0,79 Millionen im Alter von 14 bis 49 Jahren. Mit 18 Prozent insgesamt und 9,6 Prozent bei den Jüngeren lief es trotz einer unterdurchschnittlichen Sommer-Wiederholung toll bis sehr toll.ging 2019 drei Mal auf Sendung, dabei sprangen im Schnitt 18,8 Prozent Marktanteil insgesamt heraus. Bei den Jüngeren reichte es für sehr tolle 8,3 Prozent. Die Reichweite lag bei 4,79 Millionen Menschen insgesamt und 0,58 Millionen in der jungen Altersgruppe.schlussendlich fesselte im Mittel 5,50 Millionen Krimifans, davon befanden sich 0,79 Millionen im Alter von 14 bis 49 Jahren. Somit generierte der Publikumsliebling sehr tolle 19,5 Prozent Marktanteil bei allen und äußerst starke 9,9 Prozent bei den Jüngeren.