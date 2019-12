Serien bei Kabel Eins enttäuschen tagsüber und abends

Quotennews

Schwacher Samstag für Kabel Eins: Nachdem in der Daytime «Elementary» gescheitert war, ließ zur besten Sendezeit «MacGyver» zu wünschen übrig. VOX darf dagegen auf einen starken Vorabend zurückblicken.

Mit einem Tagesmarktanteil von 3,9 Prozent beim jungen Publikum landete Kabel Eins am Samstag auf dem neunten Platz im Senderranking. Damit musste sich der Privatsender noch hinter dem vermeintlich kleinen ZDFneo einreihen, das angesichts von 4,3 Prozent einen ziemlich guten Tag erwischte. Bei Kabel Eins blickt man hingegen auf einen Tag zurück, der fast ohne Lichtblicke auskam. Enttäuschend schlug sich in der Primetime eine Doppelfolge von(Bild rechts), die bei ausbaufähigen 4,6 Prozent und schwachen vier Prozent in der Zielgruppe stecken blieb. Danach ging es weiter radikal bergab:interessierte nach 22 Uhr noch 3,7 Prozent der Jüngeren,eine Stunde später gar nur noch 2,2 Prozent.Und auch tagsüber war für Kabel eins nur wenig zu holen. Nachdem eine Doppelfolge vonam Mittag noch gute 8,8 Prozent und 8,6 Prozent in der Zielgruppe erreicht hatte, rutschtegegen 15.30 Uhr auf miese 3,4 Prozent ab. Insgesamt sahen die Serie am Nachmittag 0,42 Millionen Zuschauer und schwache 2,7 Prozent. Vier weitere Folgen pendelten danach zwischen Marktanteilen von 3,3 Prozent und 3,8 Prozent in der Zielgruppe und schnitten damit konsequent zu schwach ab.Schon besser lief es da für VOX , das am Vorabend wie gewohnt mit seinen Tierformaten überzeugte. Sowohlals auchgelangten auf gute 8,1 Prozent der Jüngeren bei 1,31 Millionen und 1,48 Millionen Gesamtzuschauern. Ausbaufähig lief dafür der Primetime-Film, der auf 1,17 Millionen Interessenten abgeben musste. Beim jungen Publikum fiel der Marktanteil angesichts von 6,1 Prozent leicht unter den Senderschnitt.