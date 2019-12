«Reingelegt»: Sat.1 punktet mit Versteckter-Kamera-Show

Quotennews

Sat.1 hat am Freitag mit internationalen Comedy-Fallen solide Quoten eingefahren. Danach sah es für den Sender aber trister aus.

Sat.1 hat am Freitag verschiedene Clips aus Versteckte-Kamera-Sendungen in eine gepackt und unter dem Titelgezeigt. Das kam beim Publikum gut an: Die Zielgruppen-Quote betrug 9,9 Prozent, nur ganz knapp scheiterte man also an der Zweistelligkeit. 0,83 Millionen 14- bis 49-Jährige sahen zu. Schon im Juli war das Format übrigens gut angekommen, damals lag das Ergebnis bei den Umworbenen bei leicht besseren 10,3 Prozent.Insgesamt lag die Sehbeteiligung bei 1,66 Millionen, das zog beim Gesamtpublikum 5,5 Prozent Marktanteil nach sich.musste sich anschließend mit weniger zufriedengeben, die Quote bei den Umworbenen sackte auf 7,0 Prozent. Auf 0,99 Millionen ging die absolute Zuschauerzahl zurück.Mit Wiederholungen vonfielen die Werte dann auf noch miesere 5,8 sowie 5,3 Prozent, fürwaren danach etwas bessere 6,3 sowie 6,5 Prozent drin. Die erfolgreichste Sat.1-Sendung des Tages war das, das es zwischen 5.30 und 10 Uhr auf 14,1 Prozent Marktanteil brachte.