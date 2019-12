Primetime-Hits an Weihnachten: «Donna Leon», «Phantastische Tierwesen» & «Breaking Dawn»

Quotennews

Auch abseits von Helene Fischer war am ersten Weihnachtsfeiertag Quote zu machen. Das bewiesen unter anderem Das Erste, ProSieben und RTLzwei.

So lief die Free-TV-Premiere «Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden» zeigte Sat.1 erstmalig an einem Montagabend in diesem Juni und begeisterte damit mehr als drei Millionen Zuschauer. Das trieb den Marktanteil schon bei allen auf starke 10,5 Prozent, während bei den 14- bis 49-Jährigen sogar hervorragende 17,7 Prozent zu Buche standen.

Nach fast 20 Jahren und 26 Folgen hat die ARD-Reiheam ersten Weihnachtsfeiertag ihr Ende gefunden. Zum Abschied schalteten noch einmal viele Zuschauer ein und bescherten dem Ersten damit einen respektablen zweiten Platz knapp hinter der «Helene Fischer Show» im ZDF, an der es an Weihnachten kein Vorbeikommen gab (wir berichteten ). Für «Donna Leon» entschieden sich trotz der starken Konkurrenz 5,72 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was für Das Erste mit einem starken Marktanteil von 18,8 Prozent bei allen einherging. Ausbaufähig lief es bei den Jüngeren, bei denen man mit 5,6 Prozent den Senderschnitt knapp verpasste.Als Das Erste im Anschluss gegen 21.45 Uhr eine Wiederholung eines anderen Donna Leon-Films zeigte, blieben dafür noch 3,39 Millionen Menschen vor den Fernsehern sitzen. Mit 12,3 Prozent hielt sich der Marktanteil zwar nicht mehr auf herausragendem, aber auf gutem Niveau. Erst diefiel gegen 23.15 Uhr mit 9,4 Prozent leicht unter den Senderschnitt.Auf eine gelungene Primetime darf unterdessen auch ProSieben zurückblicken, das mit der Wiederholung vonviele jüngere Zuschauer begeisterte. Genau genommen kamen für den Film 15,5 Prozent der 14- bis 49-Jährigen bei starken 2,48 Millionen Gesamtzuschauern zusammen. Damit war ProSieben in der Primetime der erfolgreichste Privatsender.Ein kleiner Überraschungserfolg gelang unterdessen auch RTLzwei, das zur besten Sendezeit die Teile eins und zwei vonausstrahlte und damit vor allem am späteren Abend überzeugte. Nachdem der erste Film auf ordentliche 6,1 Prozent der Jüngeren gelangt war, legte der zweite auf tolle 9,5 Prozent zu. Auch die Gesamtreichweite stieg im Laufe des Abends merklich von 0,86 Millionen auf 1,02 Millionen Zuschauer.