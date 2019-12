Tagessieg bei Jung und Alt: Wieder ein Quotenbeben für «Die Helene Fischer Show»

Quotennews

Während die ZDF-Sendung beim Gesamtpublikum zum zweiten Mal überhaupt auf mehr als 20 Prozent Marktanteil kletterte, reichte es beim jungen Publikum sogar für einen neuen Allzeit-Rekord. Horst Lichters neuerliche Suche nach dem Glück scheint sich dafür so langsam abzunutzen....

Quotenverlauf: «Die Helene Fischer Show» 2013: 4,92 Mio. (16,2% / 9,5%)

2014: 6,56 Mio. (21,4% / 14,7%)

2015: 5,64 Mio. (19,2% / 13,0%)

2016: 5,95 Mio. (19,2% / 12,6%)

2017: 5,90 Mio. (19,3% / 15,8%)

2018: 5,73 Mio. (19,5% / 16,5%) Jeweils am 25.12. des jeweiligen Jahres, 20.15 Uhr im ZDF.

«Horst Lichter sucht das Glück» - und es nutzt sich ab

Quotenverlauf: «Horst Lichter sucht das Glück» 2017: 3,25 Mio. (12,8% / 5,1%)

2018: 2,69 Mio. (10,9% / 4,5%) Jeweils am 25.12. des jeweiligen Jahres, 19.15 Uhr im ZDF.

Vor allem beim jungen Publikum wusstein den vergangenen Jahren massiv zuzulegen. So reichte es für die traditionell am 1. Weihnachtstag beheimatete Produktion im letzten Jahr zu richtig starken 16,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - ein neuer Rekord. Beim Gesamtpublikum ist Helene Fischer bereits seit Jahren unverändert beliebt, zuletzt reichte es für ihre Weihnachtsshow stets zu mehr als fünfeinhalb Millionen Zuschauern. Entsprechend hoch dürften die Erwartungen der Programmverantwortlichen auch in diesem Jahr gewesen sein - unterm Strich wurden sie vielleicht noch übertroffen.So verfolgten die rund dreistündige Show ab 20.15 Uhr im Schnitt 5,92 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was für das ZDF mit einer starken Quote von 20,4 Prozent bei allen einherging. Der Tagessieg war der Sendung damit nicht zu nehmen, gegenüber dem Vorjahr konnten rund 200.000 Zuschauer hinzugewonnen werden. Die Quote kletterte gar auf den besten Wert seit 2014 und lag damit erst zum zweiten Mal überhaupt bei mehr als 20 Prozent.Jubeln darf das ZDF auch beim jungen Publikum. Aus den Reihen der 14- bis 49-Jährigen stammten 1,61 Millionen Interessenten, die in dieser Altersgruppe zu herausragenden 18 Prozent führten. Damit wurde der Rekord aus dem vergangenen Jahr um 1,5 Prozentpunkte übertroffen, besser lief es für «Die Helene Fischer Show» noch nie. Der Tagessieg weit vor der privaten Konkurrenz war dem ZDF damit auch beim jungen Publikum nicht streitig zu machen.Kleiner Wermutstropfen: Im Anschluss an die XXL-Show schalteten viele Zuschauer ab. Ein kurzeshielt sich gegen 23.20 Uhr mit 3,34 Millionen Interessenten und 15,5 Prozent am Gesamtmarkt noch auf hohem Niveau, bevorbis tief in die Nacht hinein 1,08 Millionen Zuschauer im Schnitt erreichte. Bei allen fiel der Marktanteil mit acht Prozent zu diesem Zeitpunkt unter den Senderschnitt, bei den Jüngeren lief es mit 7,3 Prozent dagegen noch akzeptabel.,Keine gute Entwicklung nahm am Vorabend unterdessen; das ZDF spendierte dem Format zum diesjährigen Weihnachtsfest nach 2017 und 2018 bereits eine dritte Folge. Die Dokumentation, in der Lichter diesmal mit Schauspieler Henning Baum unterwegs war, erreichte ab 19.15 Uhr 2,25 Millionen Zuschauer im Gesamtmarkt und schwache 9,4 Prozent bei allen. Vor zwei Jahren hatten das Format noch über drei Millionen Menschen gesehen, auch im letzten Jahr lief es besser. Bei den 14- bis 49-Jährigen war die Dokumentation mit fünf Prozent wie schon in den Jahren davor kein Erfolg.