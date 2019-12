Primetime-Check

Wie lief die Primetime am Heiligabend für RTLZWEI und seine Spielfilme? Wie sah es für Das Erste aus?

Tagesmarktanteile der Vollprogramme Ab drei Jahren: 47,5

14-49: 56,9%

Im ZDF war ab 20.15 Uhr Zeit für, was 2,73 Millionen Musikfreunde erreichte. Mit 14,0 Prozent lief es alles in allem gut, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden magere 3,6 Prozent ermittelt. Ab 22.30 Uhr kam dieauf schlechte 5,2 und 1,4 Prozent Marktanteil. 0,99 Millionen Fernsehende ab drei Jahren schalteten ein. Das Erste setzte zur besten Sendezeit auf den Filmklassiker, für den sich 2,15 Millionen Menschen erwärmten. Somit wurden solide 11,2 Prozent Marktanteil bei allen eingefahren, bei den 14- bis 49-Jährigen indes wurden starke 10,1 Prozent erreicht.schloss mit mauen 9,0 und passablen 6,3 Prozent an. Die Gesamtreichweite lag bei 1,75 Millionen.Sat.1 begeisterte mit2,60 Millionen Menschen für sich, das bedeutete sehr famose 13,4 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe lief es mit 22,4 Prozent ebenfalls hervorragend.schloss mit 2,02 Millionen und großartigen 11,7 Prozent insgesamt an sowie mit 18,4 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. RTL zeigte zu Beginn der Primetime am Heiligabend den Kassenschlager. 1,22 Millionen Animationsfans schalteten ein, das führte zu mauen 6,4 Prozent Marktanteil bei allen. Die Umworbenen schauten zu akzeptablen 11,8 Prozent herein. Ab 21.50 Uhr folgte bei RTL der Disney-Filmmit 1,01 Millionen Fernsehenden und mit mauen 5,4 respektive 7,9 Prozent Marktanteil. Die ProSieben-Primetime bestand aus, was 0,89 Millionen Filmfans fesselte. Das glich guten 4,7 Prozent Marktanteil insgesamt. Bei den Umworbenen kamen maue 7,2 Prozent zustande.Kabel Eins brachte es mitauf 0,81 Millionen Interessenten, das bedeutete sehr gute 4,2 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe wurden derweil 5,9 Prozent Marktanteil eingefahren – ebenfalls ein sehr gutes Ergebnis.schloss mit 1,01 Millionen und mit starken 5,9 respektive 8,1 Prozent Marktanteil an. VOX kam mitauf 0,65 Millionen Interessenten,folgte mit 0,60 Millionen. Bei den Umworbenen standen mäßige 5,9 und 6,1 Prozent auf der Uhr. RTL erreichte mitauf 0,44 Millionen Fantasyfans,folgte mit 0,78 Millionen Actionfans. Bei den Werberelevanten waren maue 3,8 und sehr gute 5,9 Prozent drin.