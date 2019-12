«Pastewka» endet im Februar

TV-News

Amazon Prime veröffentlichte inzwischen einen finalen Trailer mit ersten Einblicken in die letzten Folge der Serie mit Bastian Pastewka.

Ein letztes Mal 🤣 🚗 🤨 🍳 🤬 ... Die finale Staffel von #Pastewka startet am 7. Februar bei #PrimeVideo. pic.twitter.com/mOqVX3Cjs5 — Prime Video DE (@PrimeVideoDE) December 20, 2019

Staffel zehn wird beiden Abschluss bilden. Die einstige Sat.1-Sitcom, die inzwischen beim Streaming-Dienst Amazon Prime ihr zu Hause gefunden hat, geht dabei noch in diesem Winter zu Ende. Kurz vor Weihnachten hat Amazon nun einen Trailer für die finalen Folgen veröffentlicht, in dem der 7. Februar als Starttag für die Staffel genannt wird.Vor der Kamera sind erneut Bastian Pastewka sind auch Sonsee Neu, Matthias Matschke, Bettina Lamprecht, Cristina do Rego, Sabine Vitua und Dietrich Hollinderbäumer zu sehen. Die finale Staffel besteht zudem aus zehn Episoden. Mit Augenzwinkern schrieb Bastian Pastewka zum Drehstart: „Ein letzter Trip in zehn Folgen - eine davon mit spektakulärer Überlänge, das hat Regine noch schnell klargemacht. Wir beeilen uns mit unserer Goodbye-Season und melden uns, sobald wir wissen, wann der letzte Porreeauflauf bereit ist.“Die Drehbücher stammen von Sascha Albrecht, Bastian Pastewka, Claudius Pläging und Stefan Stuckmann. Regie führten Erik Haffner und Markus Sehr. Über den Trailer hinaus gibt es übrigens noch keine Angaben zum Inhalt der letzten Staffel.