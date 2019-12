Wolfgang Hohlbeins «Hagen von Tronje» wird verfilmt

Kino-News

Ungewöhnlich: Der Bestseller soll sowohl als Kinofilm adaptiert werden, als auch in Form einer Miniserie.

Wie Constantin Film bekannt gibt, arbeitet die Produktionsfirma an einer Adaption des Wolfgang-Hohlbein-Bestsellers «Hagen von Tronje». Regie werden Cyrill Boss und Philipp Stennert führen. Geplant sind ein Spielfilm fürs Kino sowie eine Miniserie fürs Fernsehen mit sechs Episoden zu jeweils 45 Minuten. Die Adaption von Hohlbeins Neuinterpretation der Nibelungensage soll ab 2020 in Produktion gehen. Produzenten sind Martin Moszkowicz und Oliver Berben.Wolfgang Hohlbein stellt in seinem Bestseller von 1986 die Konstellation der Nibelungensage komplett auf den Kopf, stellt aber weiter deren zentralen Fragen: Ist Kampf um die Macht jedes Mittel erlaubt und ist die Liebe wirklich eine gefährlichere Waffe als das Schwert? Im Mittelpunkt der Geschichte steht Hagen von Tronje, der finstere Ritter der Nibelungensage, der hier zum einsamen Helde wird.Cyrill Boss und Philipp Stennert arbeiten seit annähernd 20 Jahren als Autoren- und Regieduo zusammen. Ihr erster Kinofilm war «Neues vom Wixxer». Danach folgten «Jerry Cotton» und «Das Haus der Krokodile». Zuletzt verfilmten sie «Die Dasslers» und verwirklichten die finstere Sky-Serie «Der Pass».