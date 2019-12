Sat.1 freut's: Singende Nonnen rocken noch immer

Quotennews

Der Komödienklassiker «Sister Act» holte sich am Dienstag den Primetime-Sieg in der Zielgruppe.

Hinter den Kulissen Regie: Emile Ardolino

Drehbuch: Joseph Howard

Produktion: Teri Schwartz

Musik: Marc Shaiman

Kamera: Adam Greenberg

Schnitt: Colleen Halsey, Richard Halsey

Manche Filme holen selbst bei ihrer x-ten Fernsehausstrahlung noch immer sehr erfreuliche Einschaltquoten. Und auf dieser Liste steht unter anderem auch die musikalische Komödiemit Whoopi Goldberg als Clubsängerin, die einen Mord beobachtet und daher vom Zeugenschutzprogramm unter Nonnen versteckt wird, denen sie daraufhin das Singen beibringt. 1,00 Millionen Werberelevante schauten sich den kultigen Film am Dienstabend an, als er bei Sat.1 wiederholt wurde. Damit wurde «Sister Act» zur meistgesehenen Primetime-Sendung des Tages bei den Umworbenen.Tolle 10,9 Prozent Marktanteil standen ab 20.15 Uhr auf der Rechnung, bei den Fernsehenden ab drei Jahren kamen sogar sehr tolle 8,7 Prozent Marktanteil zustande. Die Reichweite belief sich auf 2,58 Millionen Filmfans. Die Sketchshowgab ab 22.20 Uhr auf 1,16 Millionen Fernsehende nach, das glich akzeptablen 5,4 Prozent Marktanteil bei allen.Mit 0,51 Millionen Werberelevanten wurden in der Zielgruppe solide 7,8 Prozent Marktanteil erzielt. Diestürzte ab 23.10 Uhr dann auf miese 2,7 Prozent Marktanteil bei allen, die Gesamtreichweite lag bei 0,39 Millionen Fernsehenden. 0,22 Millionen Jüngere bedeuteten indes magere 5,3 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten.