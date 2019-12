Starker Vorabend: «Abenteuer Leben täglich» gefragt wie seit Oktober nicht

Quotennews

Bei VOX punktete «First Dates» und auch «Das perfekte Dinner» lief gut.

Der Kölner TV-Sender VOX punktete am Dienstagvorabend mit seinen Programmenund. In der Zeitschiene zwischen 18 und 20 Uhr kam die TV-Station zunächst auf 8,3 dann auf 7,6 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen und lag somit klar im grünen Bereich. Insgesamt schauten zunächst 0,89, dann 1,36 Millionen Menschen die beiden Eigenproduktionen des Kanals aus Köln. Im Vergleich dazu mit Luft nach oben ausgestattet war die 17-Uhr-Produktion, die sich bei den 14- bis 49-Jährigen mit sechs Prozent zufrieden geben musste.Sehr erfolgreich unterwegs war derweil Kabel Eins. Dort kam das um 17 Uhr laufende, das sich fast ausschließlich mit Food-Themen beschäftigt, auf 8,8 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen – das war der beste Wert seit Oktober dieses Jahres. 0,63 Millionen Zuschauer wurden insgesamt gemessen.Passabel, aber nicht ganz so stark wie zuletzt, ging es danach für das um 18 Uhr startendeweiter. Die Produktion aus Hause Good Times erzielte am Dienstag ordentliche 5,9 Prozent Marktanteil, die festgestellte Gesamt-Reichweite lag bei erneut 0,63 Millionen.