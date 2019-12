«Bachelor in Paradise» verabschiedet sich im Aufwind

Quotennews

Die RTL-Flirtshow «Bachelor in Paradise» fährt im Finale einen denkbar knappen Staffelrekord ein.

Kuppelshows im TV (Auswahl) «Der Bachelor» / «Die Bachelorette»

«Paradise Hotel» (TVNOW)

«Love Island»

«Bauer sucht Frau»

«Schwiegertochter gesucht»

«Naked Attraction»

«Hochzeit auf den ersten Blick»

«Matchmakers»

Zum Finale vonbegrüßte Frauke Ludowig alle Singles aus der Show in Köln. Gemeinsam blickten sie zurück auf die bisherigen Ereignisse, außerdem stellte sich die Frage: Wer von den verbliebenen zehn Singles im Paradies ist bereit den nächsten Schritt zu gehen und verbringt ein Dreamdate? Wer entscheidet sich in der letzten Nacht der Rosen schließlich für eine gemeinsame Zukunft? Und aus welchen Singles sind echte Paare geworden? Als Special Guest schaute darüber hinaus der neue RTL-Bachelor Sebastian Preuss im Studio vorbei.Damit lockte RTL 0,92 Millionen Umworbene zu sich, was wiederum in passable 10,7 Prozent Marktanteil mündete. Dies ist die höchste Zielgruppenquote, die «Bachelor in Paradise» in dieser Staffel vergönnt war, wenngleich der bisherige Staffel-Spitzenreiter um nur 0,1 Prozentpunkte überboten wurde.Alles in allem lief es für «Bachelor in Paradise» aber weiterhin dürftig: 1,46 Millionen Fernsehende entsprachen zur besten Sendezeit gerade einmal 5,2 Prozent Marktanteil. Im Anschluss enttäuschte auch die Wiederholung von, nämlich mit 4,7 Prozent bei allen und 6,8 Prozent in der Zielgruppe. Insgesamt standen 0,74 Millionen Interessenten auf der Rechnung, darunter befanden sich 0,30 Millionen Werberelevante.