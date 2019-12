Winterpause? Nitro zeigt Hallenturnier mit Weltmeister im Januar

TV-News

An diesem Wochenende geht zwar die Bundesliga für ein paar Wochen in die WInterpause. So ganz ohne Fußball geht in Deutschland dann aber doch nicht. Nitro setzt auf Hallenturnier.

Ab Montag ist Winterpause. Die Profifußballer hängen für kurze Zeit ihre Schuhe an den Nagel. Da es in Fußball-Deutschland jedoch nie so ganz ohne den beliebten Ballsport geht, bedeutet das fürs TV: Es ist Hallenfußballzeit. Auch Nitro hat sich in dieser Saison ein begehrtes Turnier mit großen Namen geschnappt. Mit einem neuen Anlauf in der Bundesliga wird es für Sommermärchen-Held Lukas Podolski zwar wohl nichts mehr werden, für sein großes Hallenturnier in der Schwalbe Arena in Gummersbach kehrt er dennoch wieder auf deutschen Rasen zurück. Am 12. Januar startet er mit einem eigenen Team für den guten Zweck gegen renommierte Profiteams in das Turnier. Bereits zum siebten Mal wird dann ein Pokal mit Schauinsland-Reisen in Gummersbach ausgetragen.Ab 16.50 Uhr ist Nitro mit der Übertragung desdabei. Neben Poldi finden sich einige große Clubs aus der zweiten und dritten Liga im Teilnehmerfeld wieder. Dieses Mal ist sogar ein internationaler Vertreter aus England mit dabei. Neben “Team Poldi” gehen aus Deutschland die Traditionsclubs 1.FC Nürnberg, Karlsruher SC, Greuther Fürth und Rot-Weiß Essen an den Start. Den weiten Weg von der Insel tritt der englische Drittligist Ipswich Town an. Bis zum Abend wird dann ein Sieger aus den sechs Mannschaften gesucht.Wenn man mit diesen großen Namen zusammen auf dem Platz in der Halle stehen und live gegen Profiteams im Fernsehen antreten möchte, hat man noch bis zum 20. Dezember Zeit, sich zu bewerben. Denn “Team Poldi” sucht noch Verstärkung, mit der der Weltmeister triumphieren will. Dass Poldi es auch im fortgeschrittenen Profi-Alter noch drauf hat, bewies er erst vor kurzem bei seinem japanischen Klub Vissel Kobe, als er zum Abschied im letzten Spiel für den japanischen Erstligisten einen Dreierpack schoss.er