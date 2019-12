Quotencheck

Von vier wenig gefragten Best-ofs abgesehen, kam «Die Martina Hill Show» dieses Jahr super an.

Sonntagabend in Sat.1 , Zeit für «Die Martina Hill Show»: Der Privatsender hat vom 15. September an wöchentlich gegen 23 Uhr neue Folgen der Comedyshow rund um die unter anderem aus «Switch Reloaded» bekannte Entertainerin auf Sendung geschickt. Den Staffelstart sahen sich 1,16 Millionen Menschen an, somit kam Sat.1 auf sehr gute 7,5 Prozent Marktanteil. 0,66 Millionen Umworbene glichen sogar starken 12,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Sieben Tage später ging es für «Die Martina Hill Show» auf gute 6,2 respektive sehr tolle 11,6 Prozent Marktanteil hinunter, die Reichweiten beliefen sich auf 0,98 Millionen beziehungsweise 0,61 Millionen.Am 29. September verbesserte sich «Die Martina Hill Show» beim Gesamtpublikum wieder: 1,28 Millionen Fernsehende führten zu tollen 7,9 Prozent Sehbeteiligung. In der Zielgruppe setzte sich der Quoten-Abwärtstrend wiederum fort, ermittelt wurden 11,2 Prozent Marktanteil. Am 6. Oktober entsprachen 0,66 Millionen Umworbene sogar nur noch tollen 10,5 Prozent Marktanteil. 1,13 Millionen Interessenten ab drei Jahren bedeuteten indes für die schon um 22.55 Uhr gestartete Ausgabe gute 6,2 Prozent Marktanteil.Der 13. Oktober bescherte der Comedyshow allerdings einen massiven Aufschwung: 1,34 Millionen Showfans bedeuteten für Sat.1 sehr gute 7,7 Prozent Marktanteil bei allen, 0,77 Millionen Werberelevante führten derweil zu superstarken 14,0 Prozent in der Zielgruppe. Sieben Tage später holte sich «Die Martina Hill Show» wiederum gute 6,1 und sehr gute 8,8 Prozent Marktanteil – die Reichweiten beliefen sich auf 1,01 Millionen Fernsehende insgesamt und 0,46 Millionen 14- bis 49-Jährige.Die letzte reguläre Ausgabe in der zweiten Staffel folgte am 27. Oktober mit 1,05 Millionen «Die Martina Hill Show»-Fans insgesamt und 0,58 Millionen Umworbenen. Gemessen wurden tolle 8,3 Prozent bei allen und großartige 14,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Ab dem 17. November reichte Sat.1 allerdings vier Best-ofs nach, die nicht an die Popularität der eigentlichen zweiten Staffel herangereicht haben. 0,43 Millionen Comedyfans führten zu Beginn der Best-of-Runde zu miesen 2,7 Prozent Marktanteil, 0,17 Millionen Umworbene brachten Sat.1 indes 3,2 Prozent ein – ebenfalls ein mieses Ergebnis.In der Folgewoche kamen 0,70 Millionen Comedyfans zusammen, das reichte für maue 4,2 Prozent insgesamt. 0,35 Millionen Werberelevante hoben die Quote auf mäßige 6,5 Prozent Marktanteil an. In der Folgewoche standen wiederum maue 4,5 und ebenfalls maue 5,7 Prozent Marktanteil auf dem Zettel. 0,72 Millionen Menschen sahen am 1. Dezember zu, darunter befanden sich 0,30 Millionen Umworbene. Das vierte und letzte Best-of startete am 8. Dezember erst um 23.30 Uhr. 0,56 Millionen Fernsehende, darunter 0,20 Millionen Werberelevante brachten «Die Martina Hill Show» auf magere 4,1 Prozent bei allen und auf dürftige 4,4 Prozent in der Zielgruppe.Unterm Strich kam die zweite Staffel, inklusive Best-ofs, auf 0,94 Millionen Fernsehende, das entsprach passablen 5,9 Prozent Marktanteil insgesamt. 0,49 Millionen Werberelevante führten «Die Martina Hill Show» dagegen zu sehr guten 9,3 Prozent. Schließt man die Best-ofs aus der Beobachtung heraus, verbessert sich der Staffelschnitt selbstredend: Mit 1,14 Millionen Fernsehenden im Mittel wurden tolle 7,1 Prozent Marktanteil erreicht, mit 0,62 Millionen Umworbenen kamen hingegen starke 11,8 Prozent zustande.