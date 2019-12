Stabilität in den deutschen Kinos, angeführt von Eiskönigin Elsa

Einspielergebnisse

In den deutschen Kinocharts gibt es wenig Bewegung: Am Wochenende setzten sich dieselben drei Filme durch, die schon die Charts in der Vorwoche anführten. «Die Eiskönigin II» erreicht dabei beachtliche Zahlen.

Die Top 3 der deutschen Kinocharts sehen wieder genauso aus wie am Wochenende davor: Angeführt werden sie von Eiskönigin Elsa und ihren Freunden. Rund 695.000 Filmfans sahen sichin den Lichtspielhäusern an und bescherten dem Disney-Animationsfilm somit nicht nur die Nummer eins der Kinocharts, sondern laut 'Insidekino' auch den Rekord für das beste dritte Wochenende eines Films in diesem Jahr. Bislang hieltdiesen Titel inne – und das mit 586.966 verkauften Tickets.Apropos «Das perfekte Geheimnis»: Bora Dagtekins Remake der italienischen Dramödie «Perfect Strangers» holte sich mit etwa 200.000 Interessenten erneut den zweiten Rang der aktuellen Wochenendcharts. Bronze schnappte sich derweil wieder einmal Paul Feigs. Emilia Clarke lockte dieses Mal etwa 85.000 Menschen in die Kinos.(etwa 60.000 Ticketverkäufe) und(rund 40.000 Kinofans) füllten am Wochenende die Top 5 aus.Auch in den USA verteidigte «Die Eiskönigin II» die Chartspitze: Eingenommen wurden 34,67 Millionen Dollar. Der in Deutschland erst am 2. Januar 2020 startende Krimimit Daniel Craig, Don Johnson, Jamie Lee Curtis, Chris Evans und Ana de Armas folgte mit 14,15 Millionen Dollar. Bronze holte sichmit 6,54 Millionen Dollar, denkbar knapp gefolgt vonmit 6,53 Millionen Dollar. Das Tom-Hanks-Vehikelschloss die Top 5 mit 5,20 Millionen Dollar ab.