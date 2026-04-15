Hanna Plaß: Familiendynamik trifft Ermittlungsdruck

Interview

Die Schauspielerin Plaß spricht über die besondere Konstellation in «Im Grunde Mord», emotionale Konflikte im Ermittlerteam und warum ihre Figur Paula Schäfer bewusst aneckt statt zu vermitteln.

Ich finde Paulas Zwiespalt in der Familienkonstellation besonders reizvoll. Sie ist die Vorgesetzte ihres großen Bruders und einer Staatsanwältin unterstellt, die die beste Freundin ihrer verstorbenen Mutter war und sowas wie eine Ziehmutter für die beiden Geschwister. In dieser Situation professionell zu bleiben, ist nicht einfach und ich habe es mir von Anfang an spannend vorgestellt das zu spielen.Für einen guten Krimi sind Spannung und Risiko wichtig. Paula geht häufiger größere Risiken ein als ihr großer Bruder. Das heizt die ohnehin schon angespannte Stimmung zwischen den Geschwistern auf. So trifft eine Familiendynamik auf eine Ermittler:innendynamik. Das gibt dem Krimi einen ganz eigenen Spin.Es macht sie angreifbar und verletzlich. Für Paula ist es wichtig gut in ihrem Job zu sein. Aber um sich auf ihre Instinkte verlassen zu können, braucht sie einen klaren Kopf. Mit einem großen Bruder neben ihr, der eigentlich genervt von ihr ist, gar nicht so einfachMacht beziehungsweise der Verlust von Macht ist bekanntlich eines der Hauptmotive für Mord. Deshalb sind genau diese Dynamiken, die Sie erwähnen, sehr wichtig für «Im Grunde Mord». Auch die kommenden Fälle von «Im Grunde Mord» nehmen größere Themen in den Blick, die unweigerlich mit Politik und Machtstrukturen verbunden sind.Die mystische Stimmung des Teutoburger Waldes und der Externsteine zieht viele verschiedene Menschen in ihren Bann und ist mit einem Füllhorn von Geschichte und Geschichten verbunden. Für unsere Krimireihe ist das ein großer Schatz.Auch hier überschneiden sich berufliches und privates, und Britta Everslage muss wirklich das ein oder andere Machtwort sprechen. Aber sie bleiben dran und versuchen jeden Tag aufs Neue zueinander zu finden.Ich hoffe es sehr!Paula ist ein Charakter, der sich noch in so viele Richtungen entfalten kann. Ich bin wirklich gespannt mit ihr auf die Reise zu gehen und herauszufinden, was sie eigentlich nach Detmold getrieben hat.Sie ist stur und keine Vermittlerin. Das erleben wir bei Frauen selten.Das wäre ein riesengroßes Geschenk und würde mich sehr, sehr freuen. Und ich wäre mit der Meinung nicht allein. 😊