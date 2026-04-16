«SEAL Team»: Kabel Eins holt Militärserie ins Free-TV

Der Sender Kabel Eins bringt die US-Militärserie «SEAL Team» zurück ins Free-TV und setzt dabei auf einen späten Programmplatz: In der Nacht auf Sonntag, den 3. Mai, startet um 00:10 Uhr die zweite Staffel als Free-TV-Premiere. Zuletzt war die Serie hierzulande vor rund acht Jahren bei Sat.1 im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen, ehe sie weitgehend aus dem linearen Angebot verschwand.
Zum Auftakt steht die Episode Mission: Bohrinsel (Fracture) auf dem Programm. Darin wird das Team um Jason Hayes nach einem Absturz direkt wieder in den Einsatz geschickt. Die Spezialeinheit soll eine gekaperte Ölplattform sichern, Geiseln retten und eine drohende Katastrophe verhindern. Inszeniert wurde die Folge von Christopher Chulack, während das Drehbuch von John Glenn und Spencer Hudnut stammt. Die Musik steuerten A. Patrick Rose und W. G. Snuffy Walden bei.
Im Mittelpunkt der Serie steht eine Eliteeinheit der Navy SEALs, die weltweit hochriskante Einsätze übernimmt und dabei nicht nur militärisch, sondern auch emotional an ihre Grenzen geht. Angeführt wird das Bravo Team von Jason Hayes, gespielt von David Boreanaz. Zur Stammbesetzung zählen zudem Max Thieriot, Neil Brown Jr., A. J. Buckley und Toni Trucks. Die Serie verbindet klassische Action-Elemente mit persönlichen Konflikten der Figuren, deren Privatleben oft unter den gefährlichen Missionen leidet.
Produziert wurde «SEAL Team» von CBS Studios, während die Erstausstrahlung in den USA zunächst beim Network CBS erfolgte. Nach vier Staffeln wechselte die Serie zum Streamingdienst Paramount+, wo sie bis 2024 fortgesetzt und schließlich beendet wurde. Insgesamt umfasst das Format sieben Staffeln mit 114 Episoden. In Deutschland blieb die Auswertung zuletzt überschaubar: Neuere Episoden liefen vor allem im Pay-TV bei Warner TV Serie, während eine breite Free-TV-Präsenz ausblieb.
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