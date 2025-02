Das Horoskop: Raab, Models & Klemmbausteine

Reihen

Der Blick in die Glaskugel verrät: Die neue Woche bringt zahlreiche interessante Formate. Quotenmeter hat die Sterne befragt, um herauszufinden, ob die Neustarts von Erfolg gekrönt sind.

«LEGO Masters»

«Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab»

«Germany’s Next Topmodel»

«School of Champions»

«Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?»

Nach fünf Staffel wechselt das Format zu VOX. Moderator Daniel Hartwich begrüßt in der Sendung weiterhin motivierte Zweierteams, stellt anspruchsvolle Challenges mit Millionen bunter „Klemmis“: Es wird wieder getüftelt, gebaut und ordentlich gestaunt. Die Kandidaten bringen wieder ein hohes Maß an Kreativität und Können mit, aber auch starke Nerven sind gefragt, denn die immer anspruchsvoller werdenden Challenges geben klare Richtlinien vor und sorgen für eine ordentliche Portion Zeitdruck.Die Winterpause ist zu Ende und mit ihr auch Stefan Raabs Zeit hinter der Bezahlschranke bei RTL+. Erster hochkarätiger Gast ist Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck. Mit ihm wird Raab kurz vor der Bundestagswahl die aktuelle politische Lage besprechen, und ihm womöglich auch die ein oder andere unterhaltsame private Habeck-Anekdote entlocken. Als zweiten Gast begrüßt Stefan Entertainment-Queen Barbara Schöneberger. Und als Dritter im Bunde dabei: Publikumsliebling Elton, der als Spielleiter fungieren wird.Heidi Klum startet die 20. Staffel von «Germany's Next Topmodel» mit Tochter Leni Klum als Gastjurorin an ihrer Seite. In der ersten Folge stehen wie gewohnt die weiblichen Models im Mittelpunkt. Los geht's in München mit dem Casting der Frauen. Das Mutter-Tochter-Gespann trifft eine erste Auswahl. Fotograf Andreas Ortner macht erste Fotos vom Laufsteg. Der Dienstag gehört den Männern. In Folge 13 treffen alle Models dann zum ersten Mal aufeinander.Im zweiten Schuljahr der "School of Champions" steht für die jungen Talente die halsbrecherische Disziplin der Abfahrt im Fokus des Lehrplans. Der Druck ist für Nikki (Imre Lichtenberger), Georg (Moritz Uhl), Dani (Emilia Warenski) Nawal (Luna Mwezi) und Luca (Mikka Forcher) sehr hoch – emotional wie finanziell. Zumal Trainer Veighofer (Simon Hatzl) unterdessen immer mehr an Macht und Einfluss gewinnt. Gemeinsam mit seinem Lieblingsschüler Bobby (David-Joel Oberholzer), einem Abfahrer-Ass aus einem höheren Jahrgang, schüchtert er die Klasse mit seinen toxischen Trainingsmethoden und seinem manipulativen Verhalten ein und bringt sie gar gegeneinander auf. Der immense Leistungsdruck, Sorgen um die Familie, dramatischer Liebeskummer – all das treibt die Internats-Kids um. Alles eskaliert in einem dramatischen Schneesturm.ARD, RTL und Stefan Raab machen gemeinsame Sache und suchen Deutschlands Act für den Eurovision Song Contest in Basel. In drei großen Primetime-Live-Shows bei RTL wählen Stefan Raab und seine Jury, bestehend aus Yvonne Catterfeld und Elton, aus 24 Musik-Acts die Besten aus. Die Moderation übernimmt Barbara Schöneberger. Mehrere Gesangsrunden und Song-Disziplinen entscheiden, wer für Deutschland ins Rennen geht. Im Live-Finale des Vorentscheids der ARD küren die Zuschauer den Gewinner.