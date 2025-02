Rundschau

Die Horror-Filme «Grafted» und «Dark Match» enttäuschen bei Shudder, die neue Netflix-Serie «Apple Cider Vinegar» bleibt hinter ihren Möglichkeiten.

Zwei junge Frauen wollen in den sozialen Medien zeigen, wie man ihre lebensbedrohliche Krankheit mit Wellness heilen kann. Doch als auffliegt, dass sie der Welt nur etwas vorspielen, läuft ihr Leben aus dem Ruder.Aus Eifersucht auf die Schwangerschaft ihrer besten Freundin trägt Lainy (Amy Schumer) einen falschen Babybauch... und trifft zufällig ihren Traummann.Als versehentlich zwei Hochzeiten am selben Tag und am selben Ort stattfinden, stehen die Brautleute vor der Herausforderung, diesen besonderen Moment für ihre Familien zu bewahren und gleichzeitig das Beste aus der unerwartet beengten Situation zu machen. In einem urkomischen Kampf um Entschlossenheit und Mut geraten der Vater der einen Braut (Will Ferrell) und die Schwester der anderen Braut (Reese Witherspoon) aneinander, weil sie vor nichts zurückschrecken, um ihren Lieben ein unvergessliches Fest zu bereiten.Die chinesische Stipendiatin Wei reist nach Neuseeland, um an einer renommierten Universität medizinische Forschung zu studieren. Schüchtern, introvertiert und mit einem angeborenen Muttermal im Gesicht wird Wei von ihrer extrovertierten Cousine Angela und deren glamourösen Freunden gemieden. Entschlossen, ihr Schicksal zu ändern, vertieft sich Wei in die Forschungen ihres verstorbenen Vaters und arbeitet an einer revolutionären Hauttransplantationsmethode, die ihre Missbildung heilen könnte. Als ihre Experimente eine dunkle Wendung nehmen, wird sie gefährlicher und unberechenbarer und ist bereit, jeden auszuschalten, der ihr Geheimnis bedroht.Eine kleine Wrestling-Truppe nimmt einen gut bezahlten Auftrag in einem Provinznest an, nur um zu spät zu erfahren, dass die Gemeinde von einem mysteriösen Sektenführer regiert wird, der hinterhältige Pläne gegen sie hat.