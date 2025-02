Staniic-Bestseller «Herkunft» wird verfilmt

Kino-News

Soleen Yusef verfilmt die Geschichte von Saša Stanišic mit Anke Engelke und Bjarne Mädel in den Hauptrollen. Dieses und weitere prominente Projekte erhielten Förderungen von der Film- und Medienstiftung NRW.

Die Film- und Medienstiftung NRW hat in ihrer ersten Sitzung des Jahres insgesamt 8,35 Millionen Euro an Fördergeldern an 29 Projekte vergeben. Die höchste Förderung in Höhe von 1,3 Millionen Euro erhielt die btf-Produktion, die für die ARD gedreht wird. Esra und Patrick Phul von Picture Me Rollin aus Köln Porz drehen gemeinsam mit dem Kölner Produktionsunternehmen die Superhero-Action-Serie, in der sich die Bewohner eines Migrantenviertels mit übernatürlichen Kräften gegen ihre Unterdrückung wehren.Jeweils 900.000 Euro erhielten die Serien(Network Movie), in der Bill Kaulitz die Hauptrolle spielt, sowie die zuletzt auch vom Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB) mit 400.000 Euro Fördergeld bedacht wurde . «The Comeback» ist für das ZDF vorgesehen und handelt vom ehemaligen Teenieschwarm Flo, der anlässlich des 20-jährigen Jubiläums seiner in Vergessenheit geratenen Band ein Comeback wagen will. Das Problem: Die Band ist ziemlich zerstritten und die Frage: Wen soll das heute noch interessieren? In «Westend Girl» bricht Paulas Welt zusammen, als ihre Eltern wegen des Verdachts, den größten Kokain-Ring der Stadt zu betreiben, verhaftet werden. Darüber hinaus führt Annette Frier den Cast des WDR-SWR-Filmsan, die von MadeFor Film produziert wird und Förderung in Höhe von 830.000 Euro erhalten hat. Der Film erzählt nach der Autobiografie von Iris Sayram die Geschichte des Aufwachsens einer jungen Frau unter extremer Armut im Köln der 80er. Das Drehbuch adaptierte Elke Rössler, Milena Aboyan führt Regie.Im Kinobereich förderte die Film- und Medienstiftung NRW unter anderem die UFA-Fiction-Produktion, die mit Anke Engelke, Bjarne Mädel und Nina Kunzendorf besetzt ist. 850.000 Euro wurden vergeben. Der Film basiert auf der gleichnamigen Romanvorlage von Saša Stanišic und wurde von Senad Halilbašic verfasst. Regisseurin Soleen Yusef inszeniert die Tragikomödie über Erinnerung, das Geschichtenerzählen, die Unmöglichkeit des Ankommens und den ersten Zufall unserer Biografie – unsere Herkunft. Ebenfalls 850.000 Euro gingen an(Weydemann Bros.), in dem Christoph Maria Herbst, Nilam Farooq und Ella Lee zum Cast gehören. Felix Stienz schrieb gemeinsam mit Stefanie Ren und Tobias Kerber das Drehbuch nach dem gleichnamigen Roman von Tilman Rammstedt und führt auch Regie.