Stuckrad-Barre-Buch «Noch wach?» wird verfilmt

Das Medienboard Berlin-Brandenburg hat dem Film von Laura Lackmann eine Entwicklungsförderung in Höhe von 30.000 Euro gewährt.

Alle Förderungen im Überblick

Das Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB) hat in seiner ersten Förderrunde für das Film- und Serienjahr insgesamt 4,1 Millionen Euro an Produktions- und Entwicklungsförderung für 35 Film- und Serienprojekte ausgeschüttet. Die größte Summe ging an das von UFA Fiction umgesetzte Projekt, das von Regisseur Florian Dietrich inszeniert wird. Das Drehbuch steuert Antonia Scheurlen bei, während Albrecht Schuch als Schauspieler gecastet wurde. Das Projekt erhielt 650.000 Euro als Produktionsförderung.Jeweils eine halbe Million Euro gingen anvon Wiedemann & Berg Film (Regie & Drehbuch: Sonja Heiss) sowievon Raccoon Features. Hinter dem Film steht Regisseur und Drehbuchautor David Lowery. Auf Serien-Seite erhielt die von Flare Film produzierte Reihe400.000 Euro Produktionsförderung. Die Regie übernehmen Pola Beck und Stefan Schaller. Die Drehbücher verfassten Richard Kropf, Luisa Hardenberg, Alexander Lindh, Katharina Bauer und Julian Gaupp-Maier.Darüber hinaus hat das MBB auch 30.000 Euro an Entwicklungsförderung für den Filmnach dem gleichnamigen Buch von Benjamin von Stuckrad-Barre vergeben. Der Roman erschien 2023 und gilt als Schlüsselroman für den Axel-Springer-Konzern. Stuckrad-Barre schrieb gemeinsam mit Johannes Naber und Laura Lackmann das Drehbuch für den Kino-Film. Die Produktion verantwortet die Neue Schönhauser Filmproduktion. Der Film unter der Regie von Lackmann handelt von dem Romanautor Sebastian und der Volontärin Sophia, die in einem großen deutschen Boulevardsender aus verschiedenen Perspektiven sexualisierten Machtmissbrauch erleben. Zusammen versuchen sie, die Strukturen zu verändern und setzen dafür Freundschaften und Karriere aufs Spiel.«Emil und die Detektive»UFA FictionFördersumme: 650.000 €Regie: Florian DietrichDrehbuch: Antonia ScheurlenCast: Albrecht Schuch«Raging Moms»Wiedemann & Berg FilmFördersumme: 500.000 €Regie & Drehbuch: Sonja Heiss«The Skull»Raccoon FeaturesFördersumme: 500.000 €Regie & Drehbuch: David Lowery«Westend Girl» | SerieFlare FilmFördersumme: 400.000 €Regie: Pola Beck, Stefan SchallerDrehbuch: Richard Kropf, Luisa Hardenberg, Alexander Lindh, Katharina Bauer, Julian Gaupp-Maier«Johanna und die Maske der Makonde»MadeFor FilmFördersumme: 350.000 €Regie: Nancy Mac Granaky-QuayeDrehbuch: Anna Maria Praßler, Eva LezziCast: Malick Bauer, Nilam Farooq, Ulrike Kriener, Marina M. Blanke«Spaziergang nach Syrakus»Pandora FilmproduktionFördersumme: 200.000 €Regie: Lars JessenDrehbuch: Heide und Rainer SchwochowCast: Charly Hübner«Die Matriarchin»Schiwago FilmFördersumme: 150.000 €Regie & Drehbuch: Alison Kuhn«A Man of the World»Niko FilmFördersumme: 150.000 €Regie & Drehbuch: Anne Paulicevich«Fitness & Verzweiflung»Deutsche Film- und Fernsehakademie BerlinFördersumme: 150.000 €Regie & Drehbuch: Moritz GeiserCast: Sarah Gailer, Sahba Sahebi«Each of Us»Bon Voyage FilmsFördersumme: 100.000 €Regie: Anne Zohra Berrached, Anna Jadowska, Stina Werenfels, Neus BallusDrehbuch: Mirjam Ziegler, Eva PaunéCast: Carla Juri, Aida Folch«Sie ist ein anatolischer Drache»bombero internationalFördersumme: 100.000 €Regie & Drehbuch: Fatih AkinDokumentarfilm über Gaye Su Akyol«One in a Million» | SerieJünglinge FilmFördersumme: 60.000 €Regie: Asli Özarslan, Faraz ShariatDrehbuch: Claudia Schaefer, Asli Özarslan«Noch wach?»Neue Schönhauser FilmproduktionFördersumme: 30.000 €Regie: Laura LackmannDrehbuch: Laura Lackmann, Johannes Naber, Benjamin von Stuckrad-Barre«Dolphin Song»Unicorn PicturesFördersumme: 20.000 €Regie: Katja von GarnierDrehbuch: Aloura M. Charles, Katja von Garnier«18° unter dem Horizont»New Matter FilmsFördersumme: 20.000 €Drehbuch & Regie: Tatjana Kononenko«Avalon»Seven ElephantsFördersumme: 20.000 €Regie: Julia von HeinzDrehbuch: Anna Werner, Nell Zink«Schöne Augen, böse Blicke»AmerikafilmFördersumme: 20.000 €Regie: Max LinzDrehbuch: Max Linz, Nicolas von PassavantMit MBB-Förderung ins Kino kommen «Wunderschöner» (Warner Bros, 150.000 Euro), «Das Licht» (X Verleih, 120.000 Euro), «Volvereis» (Piffl Medien, 40.000 Euro), «Islands» (Leonine, 30.000 Euro), «Köln 75» (Alamode Filmdistribution, 30.000 Euro), «Akiko, der fliegende Affe» (farbfilm verleih, 25.000 Euro), «Der Prank» (Port au Prince Pictures, 20.000 Euro), «Im Prinzip Familie» (CAMINO Filmverleih, 20.000 Euro), «Kein Tier. So Wild» (Port au Prince Pictures, 20.000 Euro), «Ice Aged» (Majestic Filmverleih, 20.000 Euro), «Another German Tank Story» (Filmperlen - FILMVERLEIH und VERTRIEBSAGENTUR Claudia Oettrich, 15.000 Euro), «XOFTEX» (Port au Prince Pictures, 10.000 Euro).