Das Horoskop: Derbys, Männer & Kardashians

Reihen

Der Blick in die Glaskugel verrät: Die neue Woche bringt zahlreiche interessante Formate. Quotenmeter hat die Sterne "befragt", um herauszufinden, ob die Neustarts von Erfolg gekrönt sind.

«Die Derbys – Legendäre Fußball-Duelle»

«3 Männer vom Bau»

«Ringlstetter»

«The Kardashians»

«Terra X: Unser Leben»

Die dreiteilige Dokureihe fühlt den großen, bekannten und teilweise schon gefühlt ewig andauernden Rivalitäten zwischen verschiedenen Fußballclubs nach. Auf den Spuren des Old Firm in Glasgow, des Superclásico in Buenos Aires und des Stadtduells in Hamburg werden Geschichten von Verwurzelung, Gesellschaftspolitik und Identität erzählt.Die Brüder Thomas und Eduard Wittenberg sowie ihr Freund Mike Schopp gründen eine Firma für Problem-Immobilien und sanieren ein Sechsfamilienhaus. Die Dokumentation begleitet sie dabei.Moderator, Kabarettist, Musiker und Schauspieler Hannes Ringlstetter empfängt am Donnerstagabend interessante Gäste. An seiner Seite: die BR-Journalistin und Moderatorin Caro Matzko und die "Ringlstetter"-Band. In der 45-minütigen Show geht es um die Themen unserer Zeit, den Wahnsinn des Alltags und um Menschen und ihre Geschichten. Zum Auftakt der neuen und finalen Staffel sind Kult-Moderator Fritz Egner und der 20-jährige Koch Noah Hansen zu Gast. Als Musik-Gast ist Django 3000 geladen.Die Kardashian-Jenners kehren mit einem Jahr voller Herausforderungen, Meilensteine und neuer Abenteuer zurück. Mit einer ungewissen Zukunft und ihrer Vergangenheit, die sie immer wieder einholt, müssen sich Kourtney, Kim, Khloé, Kendall, Kylie und Kris in ihren Rollen als Mütter und Geschäftsfrauen aufeinander verlassen, um die Hindernisse zu überwinden, die ihr zunehmend kompliziertes Leben mit sich bringt.Im «Terra X»-Zweiteiler „Unser Leben“ begibt sich Dr. Mai Thi Nguyen-Kim auf eine faszinierende, unterhaltsame und enttabuisierende Forschungsreise, um herauszufinden, was wir über den Anfang und das Ende des Lebens wissen und was vielleicht immer ein Geheimnis bleibt.