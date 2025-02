Geht Julian in die Rhön?

Soap-Check

Bei «Dahoam is Dahoam» bekommt Julian einen Job in der Rhön angeboten. Doch Stadlbauer setzte Julian unter Druck, die neue Arbeitsstelle nicht anzutreten.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo - Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo - Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo - Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Für alle Fälle Familie» (Mo – Fr, 08.15 Uhr, sixx)

«Die Landarztpraxis» (Mo – Fr, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Gisela ist gekränkt, als Julius und Valerie vermuten, sie wäre damals fremdgegangen, und kann den Verdacht sogar mit einem alten Vaterschaftstest widerlegen. Die Geschwister entschuldigen sich bei ihrer Mutter und Julius bittet ihren Vater um einen Beleg seiner Blutgruppe. Doch das Ergebnis fällt nicht wie erwartet aus. Gisela findet dafür nur eine Erklärung: Valerie wurde bei der Geburt vertauscht!Henry und Maxi gehen mit Vincent und Fanny zum Müllsammeln. Maxi ist sehr gerührt, dass Henry so engagiert bei ihrem Projekt mitmacht. Henry gesteht Maxi voller Liebe, dass sie einen besseren Menschen aus ihm macht. Maxi wiederum gesteht Henry, dass auch er ihr neue Horizonte eröffnet. Sie hat sogar schon überlegt, einen Motorradführerschein zu machen.Nach einem Streit mit Sevim packt Leon seine Sachen und will weglaufen. Wird er seinen Plan in die Tat umsetzen? Ein alter Bekannter von Sophia will Julian einen Job in der Röhn anbieten. Wird sie ihm von dem Angebot erzählen, obwohl er sich gerade in Lansing einlebt? Julian gerät unter Druck, weil er sich unsicher ist, ob es richtig war, den Job nicht anzunehmen. Wird er bei der Entscheidung für seine Familie und Lansing bleiben?Als Benedikt aus der Sedierung erwacht, müssen Ute und Patrizia entsetzt feststellen, dass der Schlaganfall enormen Schaden angerichtet hat... Um ihren hohen Blutdruck in den Griff zu kriegen, versucht Nuray es auf Sinas Drängen mit Sport. Doch mit ihrer Motivation ist es nicht weit her... Tobias glaubt, die Bindung zu Leo zu verlieren, weil dieser zurzeit hauptsächlich bei David ist. In Wahrheit wird er geschickt von Jessica manipuliert...Matteo stößt Nathalie ungewollt vor den Kopf. Als Nathalie ihm die Chance gibt, sich zu erklären, sprühen zwischen ihnen plötzlich die Funken... Statt sich von Kilian zu trennen, erliegt Hanna ihren Gefühlen, und sie landen im Bett. Der Verrat an Hanna wird für Kilian nun zum Problem... Während Lucie um das Zentrum und ihren Job bangen muss, entdeckt Leyla für sich ein Leben ohne Leistungsdruck.Nina ist kalt erwischt, als Navarros Ex-Frau, Alejandra, ihren Plan durchzieht. Zornig geigt Nina ihr die Meinung... Philip will Jessica bei seiner Rückkehr mal so richtig verwöhnen, scheitert aber an mangelnder Kreativität. Unkompliziert schlägt Jessica stattdessen ABC-Dating vor und die beiden kämpfen sich durch das Alphabet.Lara und Theo bedanken sich bei Chris, der die Schuld für den Autounfall auf sich genommen hat. Sie bieten an, die Kosten für die Autoreparatur in Raten abzubezahlen - doch Chris hat eine bessere Idee, mit der er auch bei Jule punkten kann. Bella glaubt zunächst enttäuscht, dass Daniel wegen der Schreinerin Maja bleiben will. Doch dann erfährt sie von Katrin, dass ganz andere Gründe dahinter stecken. Gibt es vielleicht doch noch eine Zukunft für sie und Daniel?Fabian ist aus dem Entzug zurück und wird von allen herzlich empfangen, nur Sarah hadert. Sie weiß nicht, ob sie Fabian nach den Lügen und Täuschungen jemals wieder vertrauen kann und muss sich fragen, ob sie noch eine Zukunft mit ihm sieht. Isa muss den Konzertabend mit Lukas wegen ihres starken Schwindels vorzeitig abbrechen. Als ihre Beschwerden trotz Tabletten am nächsten Tag nicht besser werden, regt sich in Isa eine Hoffnung: Könnte sie schwanger sein?Milla weiß nicht, ob sie sich mit ihrem anstehenden Boxkampf vielleicht zu viel zugemutet hat, als sie sich ihrer sehr fitten Gegnerin gegenübersieht. Doch nach einem leichten Push von Sascha ist sie im Ring. Der Kampf startet und auf einen Schlag sind ihre Gedanken ausgeschaltet. Alles, was sie sieht, was sie hört, was sie fühlt: Boxen. Und so schafft sie es tatsächlich, ihre Gegnerin auf die Matte zu schicken und gewinnt. Das versammelte Publikum feiert sie, lediglich Malte zweifelt und kommt schließlich nicht umhin, Mike einzuweihen. Von ihrem enttäuschten Mann damit konfrontiert, dass sie doch versprochen hatte, nicht zu boxen, erhält Millas Siegesfreude einen Dämpfer. Doch trotz allem hat sie längst erkannt, dass sie sich lange nicht so lebendig gefühlt hat wie heute im Ring.