Alles raus  bis auf Bravo

Quotenmeter.FM

Bei Comcast werden die Kabelsender vor die Tür gesetzt.

Knapp 16 Milliarden US-Dollar Gewinn verzeichnete das Telekommunikations- und Medienunternehmen Comcast, das auch NBCUniversal besitzt. Ein Teil des Unternehmens sind auch die Kabelsender USA Network und Syfy , die zwischen den 90er Jahren und Mitte der 2010er Jahren zahlreiche erfolgreiche Fernsehserien im Programm hatten.Ein Beispiel war die USA-Network-Serie «Suits», die auf sieben Staffeln plus Spin-off kam. Die Wiederholung bei den Streamingdiensten war so erfolgreich, dass die Macher im kommenden Jahr bei NBC «Suits: L.A.» untergebracht haben. USA Network und Syfy haben sich allerdings weiterhin von den großen Serien verabschiedet und füllen das Programm entweder mit Film- und Serienwiederholungen oder Sportrechten.Comcast wird USA Network, CNBC, MSNBC, Oxygen, E!, Syfy und Golf Channel in das eigenständige Unternehmen SpinCo abspalten und an die New Yorker Börse bringen. Das langfristige Ziel wird die Veräußerung der Beteiligung sein. Zahlreiche Probleme müssen geklärt werden: Wem gehören dann der deutschsprachige Syfy-Kanal? Welche Mitarbeiter arbeiten für den Nachrichtensender MSNBC, da schließlich NBC News bei NBCUniversal verbleibt. Veit-Luca Roth und Fabian Riedner haben sich diesem Thema angenommen.