Rundschau

Das Prequel ist beim Fernsehsender CBS angelaufen. Aber neben «Teacup» (Peacock) und «Cado Lane» (Max) ist die neue Serie auch nur Durchschnitt.

Die Serie begleitet den jungen Leroy Jethro Gibbs (Austin Stowell) ins Jahr 1991, Jahre vor den Ereignissen von NCIS, und wird von Mark Harmon erzählt. In der Serie beginnt Gibbs seine Karriere als frisch gebackener Special Agent im noch jungen NCIS-Büro in Camp Pendleton, wo er sich seinen Platz in einem rauen, zusammengewürfelten Team unter der Leitung von NCIS-Legende Mike Franks (Kyle Schmid) erkämpft.Als auf einer abgelegenen Farm in Georgia seltsame Dinge geschehen, müssen sich die Nachbarn zusammenschließen, um einer mysteriösen und tödlichen Bedrohung entgegenzutreten.Als ein achtjähriges Mädchen auf mysteriöse Weise verschwindet, werden eine Reihe von Todesfällen und Vermisstenfällen aus der Vergangenheit miteinander in Verbindung gebracht, was die Geschichte einer zerrütteten Familie für immer verändern wird.Die renommierte Journalistin Catherine Ravenscroft (Cate Blanchett) hat sich einen Namen gemacht, indem sie die Missetaten und Vergehen anderer aufdeckt. Als sie einen Roman von einem unbekannten Schriftsteller erhält, muss sie mit Entsetzen feststellen, dass sie nun die Hauptfigur in einer Geschichte ist, die ihre dunkelsten Geheimnisse aufdeckt. Auf der Suche nach der wahren Identität des Autors ist Catherine gezwungen, sich ihrer Vergangenheit zu stellen, bevor diese ihr eigenes Leben und die Beziehung zu ihrem Mann Robert (Sacha Baron Cohen) und ihrem Sohn Nicholas (Kodi Smit-McPhee) zerstört.Nachdem sie aus einer gewalttätigen Beziehung mit dem Kriminellen Gary Darvil flüchtet, entwickelt sich die junge Mutter Joan im lebhaften, aber zwielichtigen London der 1980er-Jahre zu einer talentierten Diamantendiebin.