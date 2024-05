Nicholas Galitzine wird Amazons He-Man

Kino-News

Heute gaben Amazon MGM Studios und Mattel bekannt, dass Nicholas Galitzine die Rolle des He-Man im kommenden Live-Action-Film, der auf der kultigen Mattel-Franchise basiert, übernehmen wird. Travis Knight führt Regie bei dem Film, der am 5. Juni 2026 weltweit exklusiv in die Kinos kommen wird. Chris Butler schreibt das Drehbuch (der erste Entwurf stammt von David Callaham sowie Aaron und Adam Nee). Über die Details der Handlung wird noch Stillschweigen bewahrt.„Wir sind begeistert, die geliebten «Masters of the Universe» zum Leben zu erwecken und könnten nicht aufgeregter sein, den immens talentierten Nicholas Galitzine als unseren He-Man anzukündigen“, sagte Julie Rapaport, Leiterin der Filmproduktion und -entwicklung bei Amazon MGM Studios. „Gemeinsam mit Regisseur Travis Knight, Mattel und Escape Artists wird diese Wiedereinführung des Charakters und seines Universums ein epischer Film sein, der die Zuschauer von hier bis Eternia begeistern wird.“„Mattel Films ist stolz darauf, mit Amazon zusammenzuarbeiten und erneut mit der unglaublichen Courtenay Valenti zusammenzuarbeiten, um «Masters of the Universe» auf die große Leinwand zu bringen“, sagte Robbie Brenner, Präsident von Mattel Films. „Wir sind begeistert, an der Seite der hoch angesehenen und produktiven Todd Black, Jason Blumenthal und Steve Tisch zu produzieren, mit dem visionären Travis Knight und dem charismatischen und talentierten Nicholas Galitzine, unserem Prinz Adam/He-Man!“