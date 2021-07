Diese Filme kommen im August in die Kinos

Kino-News

28. Juli 2021, 11:32 Uhr

Trotz Streaming-Plattformen wie Netflix und Amazon Prime ist der Besuch eines Kinos noch immer ein ganz besonderes Erlebnis.

The Father - ab 26. August

Escape Room 2: No Way Out - ab 19. August

The Suicide Squad - ab 5. August

Fabian oder Der Gang vor die Hunde - ab 5. August

The Forever Purge - ab 12. August

Candyman - ab 26. August

Tides - ab 26. August

Snake Eyes: G. I. Joe Origins - ab 19. August

Heutzutage werden manche Filme auch gleichzeitig auf manchen Plattformen veröffentlicht, können aber mit dem Gang in den Kinosaal nicht mithalten. Einen tollen Film auf der großen Leinwand mit Popcorn und Drinks zu sehen, bietet noch immer eine unersetzliche Atmosphäre. Einige der Neuzugänge im August werden hier vorgestellt.Dieses bewegende Drama zeigt Anthony Hopkins als dementen Vater, dessen Tochter von Olivia Coleman (bekannt aus der Netflix-Serie The Crown als Königin Elizabeth II.) gespielt werden. Er weigert sich mit seinen 80 Jahren die Hilfe seiner Tochter anzunehmen. Zwar spielt ihm sein Gedächtnis aufgrund seiner Erkrankung immer mehr einen Streich, dennoch ist er überzeugt, ohne Pflegekraft klarzukommen. Regie führte Florian Zeller, der auch das Drehbuch schrieb.Die Fortsetzung bringt den Überlebenskampf in eine neue Runde. Anschließend an den Erfolg des ersten Teils, bringt Escape Room 2 müssen sechs junge Leute herausfinden, was sie verbindet. Es ist ein wahrer Horror, der für Gänsehaut sorgt. Im Film zu sehen ist unter anderem Indya Moore, bekannt aus der Serie Pose.Reichlich Action und Abenteuer erwartet Zuschauer bei The Suicide Squad vom Regisseur von Guardians of the Galaxy, James Gunn. Er inszeniert die Antihelden, die sich in eine Selbstmordmission stürzen. Im Film wirken Margot Robbie, John Cena, Idris Elba und andere hochkarätige Hollywood-Stars mit.Die Verfilmung des Buches von Erich Kästner erfolgte unter der Regie von Dominik Graf. Das Drama erzählt die Geschichte des Werbetexters Fabian in Berlin im Jahr 1931. Er verbringt die Tage zwischen seiner Arbeit und Bars, Bordellen und Kunstateliers. Der Film zeigt, wie sich Fabian in eine Schauspielerin verliebt und es doch bald darauf bergab geht. In der Hauptrolle ist Tom Schilling zu sehen.Die bekannte Horror-Film-Reihe The Purge fantasiert mit einem US-amerikanischen Nationalfeiertag, bei dem für einige Stunden alles erlaubt ist. Mord und Totschlag sind völlig straffrei und legal. Die ersten vier Filme der Serie haben Millionen Zuschauer weltweit in den Bann gezogen, denn es handelt sich um einen wirklich schauerhaften Film. Mit The Purge Forever kommt nun der fünfte Teil in die Kinos und verspricht jede Menge Gänsehaut.Ein weiterer angsteinflößender Horror-Thriller ist Candyman, Der gleichnamige Protagonist kehrt in ein gentrifiziertes Viertel in Chicago zurück und treibt dort sein Unwesen. Gespielt wird er von Tony Todd. Ebenfalls im Film zu sehen sind Lakeith Stanfield und Yahya Abdul-Mateen II.Nach solchen Horrorfilmen ist immer etwas Abwechslung gut. Alle Filmliebhaber können so manchen Klassiker auch in einem besonderen Format erleben. Online Spielautomaten die auf Blockbustern wie Terminator 2, King Kong, Jurassic Park oder Dirty Dancing basieren sind bei den besten Spiele-Seiten zu finden. Einen übersichtlichen Vergleich bietet CasinoOhneDeutscheLizenz.guru , um den richtigen Anbieter zu finden.Dieser Science-Fiction Thriller begleitet eine Astronautin, die von einer Kolonie im Weltraum auf die Erde zurückkehrt. Ihr stehen schwerwiegende Entscheidungen für die Zukunft der Menschheit bevor. In Tides wird eine Welt dargestellt, die nach einer Katastrophe mit wenigen Überlebenden am Abgrund steht. Der Film stammt vom Schweizer Regisseur Tim Fehlbaum.Mit Snake Eyes kommt der dritte G.I. Joe-Film in die Kinos. Der Actionfilm konzentriert sich auf Snake Eyes, den Kämpfer und zeigt dem Zuschauer seine Geschichte und wie er zu dem wurde, was er ist. Die Rolle wird von Henry Golding verkörpert. Regie führte Robert Schwentke.Ist unter den neuen Filmen im August auch der richtige für Sie? Unsere kleine Auswahl zeigt nur einen Anteil der vielen Veröffentlichungen, auf die man sich freuen kann. Es gibt reichlich Drama, Action und Thriller, aber auch Komödien und Liebesfilme, die einen Besuch im Kino lohnend machen.